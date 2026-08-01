LITERATURA
La Fira del Llibre d’Organyà, amb 55 presentacions
Del 4 al 6 de setembre, amb nous espais i horaris. Les Homilies, amb l’escriptora M. Mercè Roca i mossèn Mauri
La programació de la trentena edició de la Fira del Llibre del Pirineu, que tindrà lloc el cap de setmana del 4 al 6 de setembre, es va presentar dijous a l’ajuntament d’Organyà. Com a novetat i per commemorar les tres dècades del certamen, que ja s’ha consolidat com el gran punt de trobada de la literatura pirinenca i un referent cultural a Catalunya, el carrer Santa Maria d’Organyà se sumarà a la llista d’escenaris.
Sota el nom d’Espai El Planell, acollirà actuacions de joves intèrprets del Conservatori de Música dels Pirineus amb l’objectiu de donar visibilitat al talent emergent del territori i reforçar els vincles entre la literatura, la música i la creació artística del Pirineu.
Així mateix, l’habitual trobada que analitza l’estat de la llengua catalana, que aquest any portarà per títol Una llengua que canta i reunirà divendres 4 (10.00 hores) professionals i creadors de música en català, es traslladarà de la Sala Xart a l’escenari principal de la plaça.
“El canvi respon a la voluntat de convertir-la en un espai més obert, participatiu i visible, facilitant que els visitants de la fira puguin descobrir el debat i formar-ne part”, assenyalen des de l’organització. L’acte d’inauguració oficial tindrà lloc el mateix dia a les 17.00 al centre històric d’Organyà i està previst que la jornada inclogui actuacions musicals i un espectacle literari.
Una altra de les novetats és que els 28 estands de 35 llibreries i editorials obriran des del divendres a la tarda, perquè el públic tingui més temps per descobrir les novetats i disfrutar de l’ambient de carrer del certamen. A més, estan previstes cinquanta-cinc presentacions literàries.
Un dels moments més esperats arribarà el dissabte dia 5 a la tarda amb la lectura de les Noves Homilies a càrrec de l’escriptora Maria Mercè Roca Perich i el sacerdot Josep Maria Mauri, del bisbat d’Urgell. També s’entregaran els Premis Literaris Homilies d’Organyà, que aquest any han rebut 267 originals repartits en set modalitats.