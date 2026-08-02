Asaja insta al Govern a ampliar les mesures de control poblacional de conills durant tot l'any
El sindicat constata que "les accions puntuals no són suficients" i reclama una estratègia "permanent"
Asaja insta al Govern i el departament d'Agricultura a ampliar les actuacions de control poblacional de conills al llarg de tot l'any i a tot el territori per fer d'aquestes mesures una estratègia "permanent" per fer front als danys que provoca la fauna als camps de cultiu. El president del sindicat, Pere Roqué, valora de manera positiva les actuacions de xoc aplicades pel departament, però també constata que després de tres dies de batudes "el problema persisteix" i que "no n'hi ha prou amb actuacions puntuals". "El problema de fauna cinegètica requereix una resposta continuada, contundent i coordinada", ha conclòs Roqué, qui considera "imprescindible" disposar d'una "estructura específica i estable" per al control poblacional del conill.Roqué ha indicat que amb els tres primers dies de batudes per intensificar el control poblacional de conills "ja s'ha evidenciat la magnitud de la plaga". En aquest sentit, el president d'Asaja Catalunya ha assegurat que, tot i abatre més d'un miler d'exemplars en aquest període, la sobrepoblació de conills "continua causant greus danys al sector agrari".
D'aquesta manera, el sindicat reclama ampliar l'àmbit territorial d'actuació, incrementar els recursos disponibles i mantenir actives les mesures de control poblacional els 365 dies de l'any. Roqué també ha recordat que, a l'estiu, "la pagesia es troba en plena campanya agrícola i no pot assumir la lluita d'aquesta plaga". També s'ha referit al fet que els Agents rurals "ja tenen encomanades altres funcions prioritàries com la vigilància davant la pesta porcina africana".