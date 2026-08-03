CICLE
La Pedra Parla tanca l’onzena edició amb ple absolut i un brillant homenatge a Vivaldi
‘Les quatre estacions’ en la clausura amb Lina Tur Bonet i MÚSIca ALcheMIca
La Pedra Parla va tancar ahir l’11a edició al monestir de Vallbona de les Monges amb un balanç molt positiu. El cicle ha tornat a convertir el cenobi cistercenc en un espai de trobada entre música, patrimoni i espiritualitat, amb tres concerts que han omplert de públic el claustre i l’església. El festival es va clausurar amb el concert de Lina Tur Bonet i MÚSIca ALcheMIca, dedicat a Antonio Vivaldi i amb protagonisme especial de Les quatre estacions. La proposta va portar una de les obres més populars del Barroc italià, en una lectura centrada en la força expressiva del violí com a veu de la naturalesa i els sentiments. La violinista i directora eivissenca va actuar al capdavant del conjunt especialitzat en la interpretació històricament informada del repertori dels segles XVII i XVIII. La formació va destacar per una aproximació viva, espontània i creativa a la música barroca. El director artístic, Jordi Domènech, va fer un balanç “molt positiu” d’aquesta edició, que va penjar el cartell de complet. Va subratllar “la bona resposta del públic, amb assistents habituals i també noves cares, així com la varietat artística de la programació”.