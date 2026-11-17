CINE
Animac 2027 reivindicarà la pintura
La 31 edició de la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya se celebrarà del 25 al 28 de febrer. Presenten el cartell del certamen, obra de l’artista noruega Gina Thorstensen
La 31 edició de l’Animac, la Mostra Internacional de Cinema d’Animació de Catalunya, organitzada per l’ajuntament de Lleida, va presentar ahir el cartell i la temàtica que definiran l’edició del 2027, que se celebrarà del 25 al 28 de febrer a la Llotja de Lleida, entre altres espais de la ciutat. Sota el lema Pintura, la Mostra posarà el focus en la relació entre les arts pictòriques i el cine d’animació, reivindicant el valor del procés creatiu i la llibertat d’experimentació artística.
Segons la directora d’Animac, Carolina López, “durant segles, la pintura ha estat una manera de mirar, imaginar i explicar el món. L’animació ha recollit aquest art mil·lenari, l’ha posat en moviment i l’ha convertit en una forma d’expressió cinematogràfica plenament contemporània”. La pintura ha estat present en l’animació des dels seus inicis i continua evolucionant a través de llenguatges molt diversos, des de l’oli sobre vidre, l’aquarel·la o el guaix fins a les tècniques digitals. Un univers creatiu que inclou tant la narració figurativa com l’experimentació abstracta.
En aquest sentit, la responsable artística del certamen va destacar que “en un món obsessionat a produir imatges cada vegada més de pressa, posar la mà de l’artista en primer pla s’ha convertit en un acte de resistència. La pintura animada ens convida a aturar-nos en el gest, en el traç i en la matèria, i a recordar que darrere de cada imatge hi ha una mirada”.
La creadora del cartell
El cartell d’Animac 2027 porta la firma de l’artista noruega Gina Thorstensen, reconeguda directora d’art i autora del món visual de llargmetratges d’animació com Marona i The Island. La seua proposta trasllada l’esperit de la temàtica d’aquest any a una composició plena de color, textures i materials, en la qual el procés de creació es converteix en el protagonista. Tal com va explicar l’artista, treballar entorn de la pintura l’ha portat a allunyar-se de la seua manera habitual de crear cartells, basada en múltiples capes digitals i modificacions successives.
“Aquesta vegada volia que la pintura, la tècnica i els materials fossin els protagonistes. Per això vaig decidir treballar-ho tot davant de la càmera: muntar, pintar, compondre i acabar el cartell fent la fotografia”, va comentar.
El personatge del cartell també prendrà vida en la careta animada d’Animac 2027, que està elaborant la mateixa artista, establint així una continuïtat entre la imatge gràfica de la Mostra i el llenguatge de l’animació.