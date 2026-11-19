LLIBRES
“Patir el silenci és una gran violència”
L’escriptora de Mataró Ester Invernon presenta a Lleida ‘Després de tu’, la història de dos bessones estimades de forma desigual. Nou títol després de l’èxit ‘Ningú ens va dir que seria fàcil’
“Un dia vaig replicar al meu fill adolescent que jo també havia de fer moltes coses que no m’agraden i m’aguanto. Però, després de pensar-m’ho, l’endemà vaig decidir canviar la meua vida i plantejar-me un repte: en un any publicaré un llibre. I allò va ser el meu salvavides.” Ester Invernon (Mataró, 1973) va deixar fa sis anys la vida laboral en un negoci tèxtil i de moda per posar-se a escriure, i no ha parat des d’aleshores. Va començar autoeditant-se fins que la novel·la d’èxit Ningú ens va dir que seria fàcil la va donar a conèixer fa tres anys. Ara acaba de tornar a l’actualitat literària amb Després de tu (La Campana, en castellà a Roca Editorial), que ahir va presentar a la llibreria La Fatal de Lleida.
Invernon va explicar a SEGRE que aquesta història, protagonitzada per dos germanes bessones idèntiques, però criades i estimades per la seua mare de forma desigual, aborda la culpa i les ferides que travessen una família durant dècades. “Són dos germanes que han desenvolupat un caràcter molt oposat l’una de l’altra a causa d’aquest tracte maternal desigual; per això, a la novel·la també investigo la mare, la seua adolescència i joventut..., perquè el lector pugui canviar la seua percepció sobre ella i no sigui mal jutjada”, va comentar l’autora sobre una història de maternitat, amor desigual i herència emocional. En aquest sentit, Invernon va voler posar l’accent en “com hem canviat la manera d’educar els nostres fills, no té res a veure una generació amb l’anterior. Segur que els nostres pares ho feien el millor que podien o sabien, però en l’actualitat acompanyem emocionalment els nostres fills, existeix un diàleg que abans era impensable. I el pitjor del patriarcat s’ho emportaven els nens, perquè es proclamava que els nens no ploren!”.
En la trama de Després de tu, la relació intensa entre les dos germanes s’esquerda quan surt a la llum un secret de joventut: aprofitant la seua condició de bessona idèntica, la Raquel se n’havia anat al llit amb el Mikel, el nòvio i futur marit de la Laura. La narració alterna el present amb episodis de la infància i adolescència de les germanes i també de la joventut de la mare, Núria. Uns viatges temporals que serveixen per treure a la llum els rols familiars i prejudicis que poden reaparèixer en la generació següent.
“La millor manera de mostrar aquesta evolució de com s’educa o com es tracta els fills entre una generació i una altra és mirant l’evolució dels patrons i preguntant-me si els que heretem som capaços amb el temps de canviar-los o no”, va comentar l’autora.
Invernon també ha volgut plasmar a la seua nova novel·la que “la salut mental continua sent un estigma social. Afecta molta gent i, sobretot entre els joves, és una de les principals causes actuals del suïcidi. A les persones encara els fa vergonya parlar-ne o afirmar que necessita ajuda per gestionar les seues emocions”. Per això, en aquest retrat novel·lístic familiar va comentar que “també volia parlar de les altres violències, per exemple, el silenci; si feies alguna cosa malament, podies estar dies i dies sense que et parlessin. El silenci és una gran violència”.
D’altra banda, l’escriptora va assegurar satisfeta que “he escrit el llibre simplement que volia fer jo, sense por al que diran, sense pensar que havia d’agradar a algú”.