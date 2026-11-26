MÚSICA
Josep Colom posa el colofó a l’Any Viñes
Recital del reconegut pianista barceloní demà a l’Auditori Enric Granados de Lleida amb una estrena mundial en homenatge al músic lleidatà. Per culminar la commemoració dels 150 anys del seu naixement
El reconegut pianista barceloní Josep Colom (1947), Premio Nacional de Música del Ministeri de Cultura el 1998, posarà el punt final oficial a l’Any Ricard Viñes amb un concert demà divendres a l’Auditori Enric Granados de Lleida (20.00 h, entrada gratuïta amb invitació prèvia). El recital tancarà més d’un any i mig d’activitats commemoratives del 150 aniversari del naixement del pianista lleidatà Ricard Viñes (Lleida, 1875-Barcelona, 1943), que va arrancar la primavera de l’any passat.
Colom, en la seua faceta de compositor, estrenarà en primícia l’obra Preludi-mosaic en homenatge a Ricard Viñes, una de les tres peces que s’han compost de forma especial per acompanyar aquesta commemoració, després de les estrenades pels pianistes Antoni Besses i Albert Guinovart.
En el concert, Colom oferirà també un repertori d’obres que Viñes va estrenar en el seu dia o que va ajudar decisivament a donar a conèixer, un reflex del paper que va tenir el pianista lleidatà com a pont entre la creació musical i el públic. Viñes va mantenir una gran amistat i va ser col·laborador de músics com Claude Debussy, Maurice Ravel, Manuel de Falla i Frederic Mompou, entre d’altres, i va ser intèrpret de referència de moltes de les peces que Colom reviurà demà a l’Auditori.
Val a destacar que Josep Colom és un dels grans intèrprets del repertori clàssic espanyol i francès. Format amb Joan Guinjoan a Barcelona i posteriorment a l’École Normale de Musique de París, ha guanyat diversos concursos internacionals de piano i ha gravat en dos ocasions la Música callada de Mompou.