LLIBRES
Poesia gaèlica sona a Lleida en català
Txema Martínez tradueix el poeta irlandès Louis de Paor en l’antologia ‘Conspiració d’ulls’, publicada per la UdL. Primera edició bilingüe a Catalunya de l’obra d’aquest autor amb més de 35 anys de trajectòria
Anys després de les monumentals traduccions al català dels sonets de Shakespeare i de la poesia d’Edgar Allan Poe, el poeta lleidatà Txema Martínez ha firmat el primer poemari a Catalunya del poeta irlandès Louis de Paor, en una edició bilingüe en gaèlic i català. Publicat per l’Aula de Poesia Jordi Jové de la Universitat de Lleida, els poemes de Conspiració d’ulls van sonar ahir a la UdL en les veus dels dos protagonistes: el poeta de Cork, declamant en gaèlic, i el traductor lleidatà alternant-lo en català. Louis de Paor (1961), amb una trajectòria literària de més de 35 anys, es va mostrar molt satisfet d’estrenar el seu primer llibre complet a Espanya. Traduït a diverses llengües europees, en moltes ocasions la seua obra apareix formant part de llibres col·lectius. “Per a aquest poemari hem seleccionat juntament amb el Txema Martínez més d’una trentena de poemes de tota la meua carrera, i també n’hem inclòs algun d’inèdit”, va explicar l’autor irlandès a SEGRE. Martínez va recordar que “fa més de vint anys que ens coneixem, des que vam coincidir el 2004 en una trobada poètica a Eslovènia i la seua visita l’any següent a Lleida, quan el vaig convidar al primer festival de poesia Mahalta”. Fa un any, el director de l’Aula de Poesia de la UdL, Julián Acebrón, li va proposar a Martínez convidar un poeta estranger per a una lectura pública i aquest li va suggerir De Paor. La invitació es va materialitzar ahir amb una sessió poètica a la UdL, que en principi hauria d’haver estat acompanyada per l’edició d’una plaquette amb cinc o sis poemes. “Però ens vam anar animant, l’encàrrec va créixer i ens ha sortit un llibre de 170 pàgines”, va comentar el traductor.
De Paor va qualificar l’edició de la UdL de “preciosa: disseny, qualitat del paper, format..., és reeding friendly!”. Cap traducció és fàcil, i menys aquesta. El poeta irlandès sol publicar en gaèlic i anglès, idioma del qual Martínez ha traduït els seus poemes. “El traductor també és un creador, has de readaptar el text i portar-lo al teu terreny, fer que funcioni en català”, va afirmar. Al seu costat, De Paor va destacar “la importància del so del poema traduït, és com tocar una mateixa melodia però amb un instrument diferent”. Va afegir que “en una traducció pots guanyar coses, la llengua de destinació també aporta a la poesia original, i el traductor veu en la seua llengua noves possibilitats per aprofundir i imaginar”.
De Paor es va referir d’altra banda a dos llengües minoritàries com el català i el gaèlic, “que fins ara estava en perill d’extinció davant l’anglès, però que els joves comencen a fer servir cada vegada més”.