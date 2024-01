Els treballadors de Teifer denuncien que l'empresa no vol arribar a cap acord i continuaran en vaga indefinida

detail.info.publicated Redacció Redactora del digital

Vuitè dia consecutiu de vaga dels treballadors de l'empresa de transports químics Teifer de Lleida, que aquest dilluns han sortit al carrer per exigir a l'empresa que compleixi el pacte d'empresa signat i acordat el 2019 i que durava fins el 2024. Ho han fet al carrer Major on part de la plantilla s'ha manifestat amb pancartes i han repartit fulls informatius a la gent que passejava. La plantilla també denuncia "l'arrogància suprema" de l'empresa, ja que una setmana després de l'inici de la vaga encara "no s'ha assegut amb la plantilla". "Entenem que no té ganes d'arribar a cap acord", ha afirmat el responsable de transports de CCOO a Lleida, Joan Riba. L'aturada és indefinida i té un seguiment majoritari per part dels 24 treballadors.

El delegat de personal de Transports Teifer, Antoni Gay, ha explicat que a banda dels 24 treballadors que l'empresa té a Lleida, hi ha 4 treballadors més d'una empresa vinculada que també s'han sumat a la protesta.

La vaga indefinida va començar dilluns passat després que les reunions dels darrers mesos entre treballadors i empresa no fructifiquessin. La plantilla denuncia que l'empresa no ha complert el pacte d'empresa signat el 2019 i amb vigència fins al 2024 que acordava augments salarials.

A més, el pacte de fa cinc anys buscava l'equiparació salarial entre els treballadors que no tenen tanta antiguitat. Aquesta equiparació repercutia sobretot en conceptes variables que no estan recollits en el conveni de la demarcació.