La plantilla i Teifer busquen avui una sortida a la vaga

Els treballadors de l’empresa lleidatana Transportes Teifer, que porten en vaga des del passat 15 de gener, van traslladar ahir les protestes a l’Eix Comercial, des d’on van denunciar que la companyia “no hagi fet el gest ni tan sols d’asseure’s a negociar amb la plantilla” al llarg d’aquestes vuit jornades. “L’empresa mostra una arrogància suprema i poques ganes d’arribar a un acord”, va afirmar el responsable de transports de CCOO, Joan Riba. Els treballadors, que, entre altres coses, exigeixen que es compleixin les pujades salarials pactades a l’últim conveni d’empresa firmat el 2019 i l’equiparació de sous entre els empleats antics i els nous, es van manifestar amb pancartes per l’Eix, on van repartir fulls informatius sobre la seua situació als ciutadans. També van entregar un manifest firmat per tota la plantilla davant de l’Associació Provincial Empresarial de Transports de Mercaderies per Carretera de Lleida (Asotrans). El delegat de personal de Teifer, Antoni Gay, va explicar que a part dels 24 treballadors que l’empresa té a Lleida, n’hi ha quatre d’una firma vinculada que s’han sumat a la protesta.

Avui està previst al Tribunal Laboral un acte de mediació entre els treballadors i l’empresa per intentar buscar una sortida a aquesta situació. “La nostra intenció és no aixecar-nos de la taula fins que no hi hagi un acord”, va afirmar Riba.