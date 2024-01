Recomotor triplica la facturació el 2023, fins als 3,5 milions d'euros

Recomotor, el distribuïdor més gran de peces recuperades per a tallers i professionals de l’automoció, ha tancat el 2023 amb una facturació que supera els 3,5 milions d’euros, davant el milió aconseguit l’exercici anterior, i preveu tancar aquest any amb unes vendes properes als 10 milions d’euros.

La firma lleidatana ha reforçat la plantilla en l’àrea de comercial i tècnica per arribar als 43 treballadors, al mateix temps que ha començat a vendre peces a pèrits i companyies d’assegurances, ha llançat una ecommerce B2B i ha realitzat una integració amb els tres principals proveïdors logístics per retallar el temps d’entrega a 12 hores.Recomotor, que va començar la seua etapa el juny del 2021, ha llançat un nou servei dirigit exclusivament per a tallers i professionals de l’automoció, enfocat principalment en aquells amb dificultats per donar sortida a determinades peces i que fins ara havien preferit rendibilitzar el seu negoci reciclant aquestes peces en ferralla, en comptes de recuperar-les i vendre-les online.L’empresa emergent, fundada per Gerard Palau i Jan Amat, recupera les peces de cotxes en bon estat a través d’una xarxa de desballestaments i les proporciona a tots aquells professionals i tallers que necessitin un recanvi, evitant alhora l’acumulació de cotxes en desballestaments i l’obsolescència.La missió del projecte és aprofitar al màxim la vida útil dels cotxes i minimitzar la petjada mediambiental.“Recuperar peces i vendre-les online és un negoci més rendible per reciclar en el desballestament, sobretot quan es parla de cotxes antics, que s’adquireixen per poc import, però en el qual peces clau, com la xapa, o les relacionades amb la mecànica, poden generar fins a set vegades més vendes respecte al valor de compra, a diferència de reciclar, ja que implica poc marge”, explica Jan Amat, CEO de Recomotor.El nou servei de Recomotor permet comercialitzar components de cotxe declarats com a peces a punt per vendre, i només adquirides en centres amb certificació CAT, seguit d’una exhaustiva verificació i certificació de les peces al magatzem de Recomotor.

L’empresa, que ha obert recentment un taller a Balaguer, també ha engegat un procés de verificació i certificació en els mateixos desballestaments i magatzem propi per assegurar la mínima incidència possible.