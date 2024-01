Europa alerta que la contaminació dels cotxes és la mateixa que fa 12 anys

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Tribunal de Comptes de la UE avisa que la contaminació derivada dels vehicles convencionals no està disminuint a la UE. En un informe publicat aquest dimecres, els auditors europeus assenyalen que "malgrat les elevades ambicions" per aconseguir cotxes amb zero emissions el 2035, la majoria dels vehicles que circulen per les carreteres europees "continuen emetent la mateixa quantitat de CO2 que fa 12 anys". Segons apunten en el document, els vehicles convencionals encara representen tres quarts de les noves matriculacions i les emissions d'aquests vehicles no estan disminuint.

Concretament, l'informe apunta que en la darrera dècada les emissions de vehicles de gasoil s'han mantingut constants, mentre les de vehicles de gasolina han caigut només un 4,6%. "El progrés tecnològic en eficiència dels motors queda contrarestat per l'augment de la massa dels vehicles i motors més potents", diu el document.

Els auditors també alerten que els tests d'emissions de CO2 no sempre indiquen dades reals. En el cas dels vehicles híbrids, l'informe remarca que les emissions de CO2 en condicions reals "tendeixen a ser molt més elevades que les registrades al laboratori". Per aquest motiu, subratllen que "només" els vehicles elèctrics impulsen la reducció de la contaminació derivada dels cotxes.

Ara bé, el Tribunal de Comptes Europeu avisa que a la UE hi ha "dificultats importants" que obstaculitzen "accelerar l'adopció" dels vehicles elèctrics, com per exemple l'accés a les matèries primeres per construir bateries o la manca de punts de recàrrega. "L'assequibilitat és crucial", afegeixen també els auditors.