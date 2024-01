Els agricultors francesos preparen un "divendres negre" i els transportistes recomanen posposar viatges

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els sindicats agrícoles francesos han anunciat un "divendres negre" en vies com la A7, A51, A20 o la A1, on està previst que s’incrementin els bloquejos amb motiu de les protestes contra la competència estrangera. En els últims dies, els agricultors francesos han arribat a llançar mercaderies d’alguns camions espanyols.

En aquest sentit, la Confederació Espanyola de Transport de Mercaderies (CETM) ha recomanat als transportistes espanyols que posposin els seus viatges a França si és possible. A més, la CETM ha fet una crida al govern espanyol perquè intervingui en l’assumpte i demani al govern francès que dugui a terme les mesures necessàries per posar fi a aquests bloquejos i es garanteixi la lliure circulació de mercaderies. La confederació afegeix que no només estan provocant retards o pèrdues econòmiques, sino que a més posen en perill la seguretat i el benestar dels conductors professionals que es veuen atrapats en aquests bloquejos.