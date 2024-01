Objectiu: connectar els emprenedors

Lleida té talent, emprenedors amb idees de negoci i el territori ha d’oferir-los i pot oferir-los oportunitats perquè no vegin la necessitat d’haver de buscar el seu futur en altres, com pot ser Barcelona, per poder desenvolupar la seua idea. Aquesta és la base d’un projecte privat de suport a l’emprenedoria i interemprenedoria del que podria considerar-se Lleida i la seua àrea d’influència o d’interconnexió més propera, com és des de la Franja de Ponent, de Montsó a Fraga, al Pirineu i la Conca de Barberà. És el projecte Locowork Link Up, explica el seu CEO, Jordi Bernat. Posa com a exemple que la comarca del Segrià representa el 2,7% de la població de Catalunya, però només l’1,3% de les start-ups (empresa de nova creació que, gràcies al seu model de negoci escalable i a l’ús de les noves tecnologies, té grans possibilitats de creixement). Barcelona, per la seua part, en concentra el 87%. Bona part de les que radiquen a Lleida corresponen a l’àmbit agropecuari i, en menor mesura biotech (contribueixen a millorar tant la salut com el medi ambient). L’objectiu del projecte és poder crear un “ecosistema emprenedor, intraemprenedor i d’inversió organitzat” i que tanqui el cercle. Dit d’una altra manera, pretén posar en contacte els emprenedors per poder unir forces, però també perquè puguin fer el salt a aconseguir finançament en un territori amb capacitat per a això. Locowork Link Up aspira a tancar el cercle entre la idea del negoci, donar a conèixer l’emprenedor els ajuts a què pot optar, els passos inicials, la mentoria i l’acompanyament fins la inversió. En aquests moments, Jordi Bernat explica que “estem creant comunitat”, mapant el territori.

La posada de llarg del projecte està prevista per als dies 10 i 11 d’abril amb un esdeveniment que preveu reunir emprenedors que ja expliquen com una realitat el seu projecte empresarial en un punt més o menys desenvolupat perquè puguin explicar les seues experiències. De moment, compta amb la confirmació d’una quarantena de ponents, vuitanta empreses i 250 persones assistents.El segon pas del projecte és un espai obert a les start-ups, mentre que l’últim és un club d’inversió, en l’horitzó de l’any 2025.En l’àmbit públic, ACCIÓ, organisme de la Generalitat, treballa en el suport a l’emprenedoria i les start-ups per impulsar el seu creixement. Com va publicar SEGRE, al llarg de l’any 2022 en va acompanyar més de 320 amb programes d’ajuda o mitjançant l’assessorament financer.