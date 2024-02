CaixaBank és l'única entitat financera en 56 localitats de la província de Lleida

Camarasa és un dels municipis que només compten amb els serveis bancaris de CaixaBank. - CAIXABANK Camarasa és un dels municipis que només compten amb els serveis bancaris de CaixaBank. - CAIXABANK Camarasa és un dels municipis que només compten amb els serveis bancaris de CaixaBank. - CAIXABANK Camarasa és un dels municipis que només compten amb els serveis bancaris de CaixaBank. - CAIXABANK Camarasa és un dels municipis que només compten amb els serveis bancaris de CaixaBank. - CAIXABANK Camarasa és un dels municipis que només compten amb els serveis bancaris de CaixaBank. - CAIXABANK Camarasa és un dels municipis que només compten amb els serveis bancaris de CaixaBank. - CAIXABANK

Sortir de casa i anar a la fleca, la farmàcia o el banc a fer alguna compra o gestió és per a milers de lleidatans una activitat natural perquè viuen a les ciutats o municipis més grans de la demarcació. Però per a molts veïns de zones rurals és tot un luxe i en moltes ocasions s’han de desplaçar quilòmetres a poblacions de l’entorn per poder comptar amb aquests serveis. Es converteix en un problema per a una població en moltes ocasions d’avançada edat.

Un dels serveis més preuats és el financer. CaixaBank té un total de vuitanta oficines a la demarcació i destaca que l’única entitat en 56 localitats de la província que dona servei precisament en aquesta Lleida rural. Destaca, a més, un compromís: no abandonar municipis en els quals sigui l’únic banc. “És la forma d’entendre la inclusió financera per part de l’entitat com una banca propera i accessible, mantenint inalterable el seu compromís d’estar a prop dels clients”, expliquen fonts de CaixaBank.

La presència a les zones rurals és clau per a la inclusió financera dels seus veïns “L’àmplia xarxa permet oferir serveis als clients de ciutats i de petits municipis” Els caixers automàtics van arribar a les oficines el 1979 i l’estrella de Joan Miró ho va fer el 1982

Clients i alcaldes de zones rurals destaquen precisament la importància de comptar amb una d’aquestes sucursals. L’alcalde d’Organyà, Celestí Vilà, explica que només a la localitat hi ha uns 320 veïns que són majors de 70 anys i és important que puguin tenir una persona que entengui les seues necessitats i els atengui, “perquè de vegades no saben utilitzar els caixers automàtics”. En aquesta població de l’Alt Urgell hi va arribar a haver quatre entitats bancàries, però avui només queda CaixaBank i un caixer d’un altre banc. Vilà destaca, a més, que aquesta única sucursal suposa un servei per a Organyà, però també per a una sèrie de poblacions properes, com Cava, Coll de Nargó o Fígols i Alinyà, per posar alguns exemples, i evitar que els seus habitants hagin de desplaçar-se fins a la Seu d’Urgell.En la mateixa línia, l’alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, remarca també la importància de mantenir el caixer automàtic, un servei que qualifica de vital. “És una gran notícia i esperem que es pugui mantenir en el temps” la presència del banc en aquest municipi de la Noguera. Una de les seues veïnes, Maria Carme Tuà, afirma que “ho necessitem”. Per exemple, ella treballa a la cooperativa de Camarasa i “tenim tota l’activitat a CaixaBank”.

Per comarques, la distribució de la presència de CaixaBank a la demarcació és d’una oficina a l’Alt Urgell, dos a l’Alta Ribagorça, tres a la Cerdanya, cinc a les Garrigues, nou a la Noguera, sis al Pallars Sobirà, set al Pla d’Urgell, tretze al Segrià, una al Solsonès, sis a l’Urgell i tres a la Val d’Aran.“Aquesta àmplia presència a Lleida es complementa amb una xarxa de caixers automàtics d’última generació que permeten realitzar la majoria de les operacions més habituals per part dels clients, com retirades d’efectiu, pagament de rebuts o transferències, entre moltes altres funcionalitats”, expliquen fonts del banc. A la demarcació de Lleida, CaixaBank disposa d’un total de 184 caixers automàtics.El director territorial de CaixaBank a Catalunya, Josep Maria González, subratlla “el compromís de l’entitat amb Catalunya d’estar a prop de les persones i de les empreses catalanes i donar-los cobertura financera i atendre les seues necessitats, siguin on siguin, a través d’un excel·lent servei”. González posa en relleu “la capil·laritat de l’entitat que li permet oferir servei als clients tant en grans ciutats com en petits municipis gràcies a la seua àmplia xarxa d’oficines”.

CaixaBank disposa a Lleida d’un total de vuitanta oficines, que donen servei als més de 214.000 clients que té l’entitat a les Terres de Ponent, a través de 339 empleats. A més, l’entitat disposa de dos centres d’empresa, ubicats a Lleida i Tàrrega, un centre de Banca Privada, un centre Store Pimes i un centre d’Institucions.L’entitat ja compta amb sis oficines centenàries a la demarcació: Store Tàrrega, Store plaça de la Sal, Store Balaguer, Store Cervera, Store la Seu d’Urgell, i Tremp. “Durant aquests 100 anys, les oficines de CaixaBank han acompanyat els canvis socioeconòmics del municipi, estimulant l’estalvi i la previsió, i ajudant els veïns a posar en marxa els seus projectes professionals i familiars”, expliquen fonts del banc.“Les oficines han evolucionat com ho han fet els municipis, el país i la ciutadania, i s’han adaptat a les necessitats de l’entorn i els seus clients, amb una màxima clara: visió de permanència i vocació de servei, professionalitat i excel·lència”, conclouen.

Fa 100 anys, als rètols de les oficines no hi havia l’estrella de Joan Miró (va caldre esperar al 1982), no hi havia targetes de crèdit, ni caixers automàtics, ni ordinadors, ni molt menys internet. Des del punt de vista estètic i tecnològic, poc tenia a veure una oficina de llavors amb una d’actual, però hi ha una cosa que un segle no ha aconseguit canviar: “La vocació de servei i la proximitat al client”, explica l’entitat.

Totes aquestes oficines s’han convertit en testimonis d’excepció de la transformació política, social i econòmica, mantenint-se sempre molt vinculades al territori. Anys en què també el sector financer ha viscut una gran transformació, passant La Caixa de caixa d’estalvis a banc cotitzat, CaixaBank, però sense perdre la vocació social, part del seu ADN.

A l’hora de fer balanç, l’entitat apunta que al llarg del temps manté “els trets diferencials de proximitat, compromís social, capacitat comercial, model de gestió diferencial i l’aposta per un servei de qualitat. CaixaBank ha anat adaptant els serveis i la xarxa d’oficines als nous temps i requeriments dels clients”. El 1962 es va iniciar la informatització i el 1969 es va convertir en el primer banc d’Europa a introduir el teleprocés en temps real a les seues oficines. Les targetes de crèdit van arribar el 1975, els primers caixers automàtics es van implantar el 1979, i el 1996 va revolucionar el model d’atenció al públic: va ser pionera a prescindir a les sucursals dels taulells de vidre i va implantar la primera oficina oberta d’atenció personalitzada.Les oficines han continuat evolucionant i incorporant les noves tecnologies i potenciant l’atenció personal a la mesura de cada client. El model Store de CaixaBank concep les oficines com a espais oberts, accessibles i transparents, que busquen una millora de l’experiència i més proximitat i protagonisme de l’atenció personalitzada. En aquests espais, el client té un gestor personal de referència amb qui pot concertar una cita prèvia. L’estètica d’aquestes oficines és completament diferent a la convencional, amb espais amplis en els quals s’eliminen les barreres físiques entre clients i treballadors.Aquest nou model d’oficina disposa a més d’una àmplia zona de caixers disponibles les 24 hores. Són terminals que, a més de permetre extraccions d’efectiu, faciliten tota mena d’operacions amb tecnologia avançada per facilitar l’experiència d’usuari. Els terminals també inclouen desenvolupaments de software i característiques de disseny especials per afavorir l’accessibilitat, com menús guiats per veu o ajuts en llenguatge de signes.

Centenàries o més joves, CaixaBank compta amb la xarxa de sucursals bancàries més gran de l’Estat. Amb unes 4.000 oficines i presència en més de 2.200 municipis, l’entitat té una gran capil·laritat geogràfica que li permet estar sempre a prop de client i mantenir, any rere any, la seua vocació de servei, professionalitat i excel·lència.

“Aspirem a millorar enguany els resultats registrats el 2023”

"Aspirem a millorar enguany els resultats registrats el 2023"

CaixaBank va tancar el 2023 amb un benefici de 4.816 milions d'euros, un 53,9 per cent més que el de l'any 2022, impulsat per l'alça dels tipus d'interès, segons els resultats presentats divendres per l'entitat. Ha revisat el seu pla estratègic per al període 2022-2024 a fi d'elevar el volum de capital que distribuirà entre els accionistes, que passa dels 9.000 milions d'euros previstos fins al 2024 a un total de 12.000 milions, dels quals ja s'han repartit uns 6.900 milions.El conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, va dir que les previsions de l'entitat per al 2024 són bones respecte als resultats de l'any 2023: "Aspirem a millorar."El president de Fundació La Caixa, Isidre Fainé, ha tornat a repetir per setè any consecutiu en el lloc de gestor empresarial més valorat el 2024, segons l'últim informe d'Èxit Empresarial realitzat per Advice Strategic Consultant. A continuació, al segon lloc, es troba el president de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri.