L'absentisme per incapacitat temporal s'ha doblat en deu anys

Pimec alerta que les hores laborals perdudes per baixes mèdiques per incapacitat temporal s’han duplicat a Catalunya entre 2013 i 2023, període en què han passat de 3,8 hores per treballador al mes a 7,5, segons van explicar el president de la patronal, Antoni Cañete, i el secretari general, Josep Ginesta, que van presentar ahir un estudi sobre aquesta temàtica. Ginesta va assenyalar que aquest tipus de baixes tenen un comportament anticíclic i que augmenten a mesura que creix el Producte Interior Brut (PIB) i baixen quan es redueix. En aquest sentit, a mesura que la taxa d’atur es redueix, la incidència de les baixes per incapacitat temporal és més gran, cosa que va lligar a una possible sensació de més seguretat laboral. Va afegir que el nombre d’hores és desigual als diferents sectors i per la mida de les empreses, ja que és menor a les pimes que a les grans empreses.

El secretari general de Pimec va explicar que la pèrdua econòmica per a les empreses de les baixes per incapacitat temporal és de 2.420 euros per treballador a l’any, el 6,5% dels costos laborals. Va detallar que, el 2022, la Seguretat Social va abonar 2.103 milions d’euros a treballadors de baixa, als quals s’han de sumar, com a mínim, uns altres 641,9 milions que van pagar les empreses durant els dies de baixa no coberts.En total, la patronal calcula que el cost va ser de 2.745 milions, la qual cosa representa un 1,01% del PIB espanyol.Per aturar el fenomen, Pimec proposa un “millor aprofitament” de les infraestructures que tenen les mútues laborals i que aquests ens tinguin competències en la gestió i seguiment de les baixes.Reclama una “desburocratització administrativa” de les baixes i que les mútues tinguin la capacitat de denegar les prestacions si hi ha incompliments o falta de seguiment del tractament per part del treballador.La patronal demana millorar el control de la incapacitat temporal, revisar la durada dels temps òptims de les baixes i endurir les sancions als que puguin utilitzar el sistema de forma fraudulenta.Cañete va destacar que Catalunya és la segona comunitat autònoma amb una incidència més gran de les baixes per incapacitat temporal, amb 47,8 treballadors de baixa per cada 1.000 afiliats a la Seguretat Social l’octubre del 2023. Al davant només té Navarra, amb 52,2 treballadors, i seguida del País Basc, amb 39,1, mentre que la mitjana estatal es va situar en 34,1 treballadors.