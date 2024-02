La llum registrarà aquest dissabte el seu preu més baix des de començament d’any, amb set hores a zero euros

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El preu del mercat a l’engròs elèctric, el denominat 'pool', registrarà aquest dissabte el seu preu més baix en el que va de 2024, amb una mitjana per a la jornada de 9,47 euros per megawatt hora (MWh). El preu màxim serà de 37,9 euros/MWh, registrant-se entre les 21.00 i les 22.00 hores, mentre que es donaran fins set hores –entre les 11.00 i les 18.00 hores– a zero euros/MWh, segons les dades provisionals de l’Operador del Mercat Ibèric d’Energia (OMIE). No obstant, aquest preu no es trasllada després al rebut exactament a aquests zero euros, ja que existeixen uns costos fixos per al consumidor elèctric, per peatges, càrrecs i ajustaments del sistema.

Juntament amb aquelles set hores de zero euros/MWh que marcarà el 'pool', també es registraran unes altres dos hores a pràcticament –0,43 euros/MWh– aquests nivells, entre les 10.00 i 11.00 hores i entre les 18.00 i les 19.00 hores. Aquest important descens al mercat a l’engròs de l’electricitat es deurà, principalment, a la presència de la borrasca Karlotta, que impulsarà la presència de les renovables –especialment eòlica– en el 'mix' de generació, així com a la caiguda de la demanda amb l’arribada del cap de setmana respecte als dies feiners.

El 'pool' no representa exactament l’import final en el preu de la llum per a un consumidor acollit a la tarifa regulada, ja que amb l’entrada el 2024 es va adoptar nou mètode de càlcul del PVPC, que incorpora una cistella de preus a mitjà i llarg termini per evitar les fortes oscil·lacions, sense perdre les referències de preus a curt termini que fomenten l’estalvi i el consum eficient. En concret, la proporció de vinculació amb el preu del 'pool' s’anirà reduint progressivament, per incorporar les referències dels mercats de futurs, de manera que aquests representin el 25% el 2024, el 40% el 2025 i el 55% a partir de 2026.