Les manifestacions dels pagesos no cessen malgrat les últimes mesures anunciades

Les protestes dels agricultors i ramaders lleidatans van tornar a repetir-se ahir, convocant marxes lentes i talls de vies en algunes de les carreteres més freqüentades per aquells que elegeixen el Pirineu per anar a disfrutar del cap de setmana.

Les mesures anunciades pel Govern els últims dies per provar de donar una mica d’oxigen al sector han tingut gust de poc per a molts dels pagesos del Sobirà. Un centenar d’ells, juntament amb desenes de tractors, van tallar durant unes hores l’N-260 al seu pas per Sort convocats per Asaja. Xavier Ribera, president de la Fecoc, va denunciar que li sembla una “presa de pèl” el calendari de pagaments de la PAC publicat per la Generalitat i va afirmar que les mobilitzacions continuaran fins que no es paguin els ajuts promesos, es posin en marxa els compromisos pactats i es dugui a terme un pla de xoc contra la plaga de conills i altres animals salvatges, que va afirmar “suposen un problema molt greu perquè estan destrossant molts cultius”. Per la seua part, el president d’Asaja, Pere Roqué, va voler remarcar que l’organització dona suport a totes les protestes convocades pel sector.A la Cerdenya, una quarantena pagesos i tractors es van concentrar a última hora de la tarda a les proximitats de la boca nord del túnel del Cadí. Des d’allà van iniciar, passades les 18.15 hores, una marxa lenta, que es va desplaçar fins a les localitats de Puigcerdà i Bellver de Cerdanya complicant la circulació dels turistes que acudien a passar el cap de setmana a la comarca o fins al Principat d’Andorra. Precisament, alguns manifestants van aprofitar l’aturada dels cotxes en aquest punt per entregar-los un manifest amb les seues reivindicacions.A Agramunt, una vintena de pagesos de la zona van ocupar la carretera L-303 amb quatre tractors, un d’ells amb una cisterna, a l’entrada de la capital del Sió des de Cervera durant prop de dos hores i mitja. Els concentrats van anar donant pas alternatiu cinc minuts cada hora als vehicles que intentaven circular per la via i es quedaven embussats.A Ponts, un grup d’agricultors i ramaders de la zona es van organitzar també per dur a terme una marxa lenta per la C-14 en direcció a Vilanova de l’Aguda, cosa que va provocar fins a 10 quilòmetres de retencions, segons la informació publicada pel Servei Català de Trànsit al seu web. Així mateix, retencions de fins a tres quilòmetres es van registrar també en una altra marxa lenta a la carretera C-55, aquesta vegada entre Solsona i Súria, a Barcelona, en ambdós sentits. A la carretera C-16 entre Urús i Guardiola de Berguedà, a Girona, hi va haver una altra marxa.

Els pagesos demanen un pla de xoc per aturar els greus problemes que està generant la fauna salvatge

Protestes a les Terres de l’Ebre per competència deslleial

La intensa pluja no va frenar ahir els centenars de pagesos de les Terres de l’Ebre i valencians que van bloquejar des de primera hora del matí l’N-340, en el límit entre Catalunya i el País Valencià, com a protesta per la competència deslleial. Ho van fer després d’una marxa lenta per l’N-340 que donava continuïtat a les protestes del sector agrícola i ramader dels últims dies. Els tractors arribats des del Montsià, el Baix Ebre i el Baix Maestrat van provocar una circulació amb retencions a l’altura d’Alcanar. Per finalitzar la protesta, van decidir marxar fins a l’entrada de l’AP-7 de Vinaròs-Ulldecona, on les dos columnes es van separar per tornar cap a les seues respectives poblacions. Els agricultors reclamaven més aranzels i més inspeccions als productes importats per salvar el sector. “Això no ha acabat, continuarem pressionant”, va afirmar José María Martorell, membre de la Plataforma Pagesa de les Terres de l’Ebre.