Les exportacions de Lleida creixen un 0,8%, fins als 2.925 milions

Les exportacions de les empreses de Lleida van marcar un nou rècord l’any passat, fins als 2.925,3 milions d’euros, una xifra que representa un augment del 0,8%. En els dos exercicis anteriors, el creixement havia estat de dos dígits. En concret, va arribar al 17% el 2021 i es va situar en el 15,5% el 2022. El sector agroalimentari continua impulsant el comerç exterior de les empreses lleidatanes amb el grup de fruites, hortalisses i llegums al capdavant, seguit de greixos i olis i productes carnis, segons les dades fetes públiques ahir pel ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Durant el 2023, les agroalimentàries van vendre a l’exterior per valor de 1.843,5 milions d’euros (un 1 per cent més que el 2022). D’aquest global, més de 630,2 milions correspon a productes fructícoles, 449,2 a olis i 359,1 a productes carnis.

Pel que fa als principals productes que es van exportar, la llista és encapçalada per l’oli d’oliva, amb 369,4 milions i un increment del 18,3% en comparació amb l’any anterior. El segueixen la fruita de pinyol amb 330,5 milions d’euros i un augment del 8%. L’increment és més destacat en la fruita de llavor, amb un 60,8% però no ho és tant la quantitat, ja que el valor exportat es queda en 81 milions. A causa de la sequera, cau de forma destacada l’exportació de palla i farratges, amb unes vendes per valor de 99 milions i un descens del 55,4%.D’altra banda, la carn de porc fresca o refrigerada també va incrementar vendes de forma important, amb un 22 per cent i 85,1 milions. La carn de boví es va exportar per valor de 72,4 milions d’euros, un 38,5 per cent més. Al contrari, la carn de porc congelada va tenir una caiguda de vendes a l’exterior del 25,3 per cent i es va quedar amb 49,8 milions d’exportacions.

Lleida va importar per valor de 1.890 milions, cosa que deixa la balança comercial en 1.035 milions positius

Per la seua part, les comarques de Ponent, Alt Pirineu i Aran van importar productes per valor de 1.890,3 milions d’euros durant l’any passat, un 5,16 per cent més respecte al 2022, i és l’alimentació, les begudes i el tabac el sector que acumula gran part de l’import –96,5 milions d’euros–, seguit de productes semifacturats i els béns d’equipament. Això deixa una balança comercial anual positiva a la demarcació de 1.035,3 milions d’euros.D’aquesta manera, Lleida és la província catalana on menys han crescut les exportacions, que en el conjunt assoleixen els 100.683,5 milions, un 6,5 per cent més.