Multes milionàries a vuit empreses làcties per pactar preus

La Sala contenciosa administrativa de l'Audiència Nacional va confirmar ahir la resolució de la CNMC del juliol del 2019 que va considerar que vuit empreses làcties, entre les quals figuren Pascual, Danone, Lactalis o Nestlé, entre altres, i dues associacions van formar un càrtel per intercanviar informació comercial sensible per coordinar la compra de llet a Espanya. En concret, el tribunal va confirmar les multes de 8,5 milions d'euros imposades a Qualitat Pascual; de 53.310 euros a Central Lechera Galicia; d'11,6 milions al Grup Lactalis Iberia; de 6,8 milions a Nestlé i de 929.644 euros a Schreiber Food Espanya. Rebutja així l'argument de les empreses, que havien recorregut la sentència de Competència, en considerar les multes eren arbitràries, i afirma que “estan motivades i no resulten desproporcionades”.

Per contra, la Sala sí que va estimar parcialment el recurs presentat per Comercial Alimentària Peñasanta, Danone, Puleva i Aelga, després d'“entendre que alguns dels períodes investigats estan prescrits” i ordena a Competència recalcular les multes.

El Tribunal considera acreditat l‟existència d‟intercanvis d‟informació sobre preus i altres condicions entre competidores. També veu acreditat contactes sobre ramaders per informar o acordar estratègies