Vint lleidatans van morir en accident laboral l'any passat

Una vintena de lleidatans van perdre la vida durant l’any passat a causa d’accidents laborals, segons les dades de l’estadística de l’Observatori del Treball de la Generalitat. Aquesta xifra suposa un augment del 42,8% respecte a les recopilades durant l’exercici anterior, quan 14 persones van perdre la vida mentre treballaven. Lleida és la província catalana on més s’han incrementat els accidents laborals mortals en els 12 mesos analitzats. Del total de morts, 16 ho van fer en el transcurs de la jornada i quatre més in itinere, és a dir, mentre es dirigien a la feina o tornaven a casa després de treballar.

El sector dels serveis va ser el que va acumular més accidents laborals amb desenllaç fatal a la demarcació, 10, i també el que presenta una sinistralitat més gran. De fet, dels 6.684 accidents laborals que es van registrar l’any passat en jornada, més de la meitat, 3.486, van ser en aquest sector.Malgrat que durant el 2023 s’han incrementat els accidents mortals, els sinistres durant la jornada laboral han disminuït a prop d’un 10% a la província en comparació amb l’any anterior. Del total, el gruix va ser de caràcter lleu, 6.616, mentre que uns altres 53 van ser greus, un 20% més que l’any anterior.

Les lleidatanes haurien de cobrar un 14 per cent més

El salari de les lleidatanes hauria de créixer un 14% per acabar amb la bretxa de sous amb els homes, segons va explicar ahir CCOO. El sindicat va recordar, com va publicar SEGRE el 15 de novembre passat, que elles cobren 3.015 euros menys que els homes. Segons les últimes dades oficials de l’Agència Tributària, els lleidatans van tenir un sou anual de 21.864 euros de mitjana, davant dels 18.869 de les dones. El sindicat afirma que, en general, la bretxa salarial més elevada per activitats productives es troba en les ocupacions poc qualificades i en els sectors altament feminitzats. El sector amb més bretxa és el comerç (28,7%), seguit dels serveis a empreses i altres serveis personals a empreses (21,9%), la indústria (21,7%), entitats financeres i asseguradores (18%), informació i comunicacions (17,4%), serveis socials (14,8) i finalment el sector agrari amb una diferència entre sexes d’un 5%.