La Trobada Empresarial de Mollerussa bat rècords

La vuitena edició de la Trobada Empresarial sobre Transformació Digital de Mollerussa va batre ahir els rècords de participació a l’assolir els 460 inscrits. Les jornades van recuperar el dinar de networking i dijous van estrenar la sessió prèvia dirigida als joves, per la qual cosa aquest any el certamen ha comptat amb 900 participants. L’alcalde i president de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, va destacar la voluntat d’impulsar altres activitats en la mateixa línia i va apuntar que “volem que la jornada d’avui [per ahir] sigui la festa anual que culmini una sèrie d’activitats pel territori”, va dir. Entre els ponents d’ahir van destacar l’empresari Pedro Buerbaum o l’experta en ciberseguretat Rosa Ortuño. Així mateix, en el dinar de networking van participar les empresàries Montse Pujol, del Grup PMP, i Natàlia Fabregat, de Desarrollos Agroquímicos.