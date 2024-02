Tensió entre Macron i els pagesos en una fira a París

La inauguració del Saló de l’Agricultura de París va estar ahir marcada per escenes de tensió després que els pagesos que es manifestaven a l’entrada intentessin accedir al recinte coincidint amb l’arribada del president gal, Emmanuel Macron, a qui van esbroncar. L’Elisi, que havia apaivagat els ànims anunciant una bateria de mesures, buscava aprofitar aquesta fira per bastir ponts oferint un debat “obert” amb representants del món agrari. La inclusió del grup ecologista radical Les Soulèvements de la Terre, no obstant, va provocar la ira dels sindicats agraris, que van cancel·lar la reunió.

Després de la tensió inicial, Macron va tenir una reunió amb les principals organitzacions i va anunciar la creació d’un “preu mínim” per a productes agrícoles i més ajuts.Pagesos francesos participaran dimarts i dimecres en les tractorades convocades per Unió de Pagesos en els accessos a passos fronterers i el Pirineu. A Lleida, es preveu que dimarts es dugui a terme una marxa des de Vilaller, a l’Alta Ribagorça, fins al Refugi de Conangles, a la boca sud del Túnel de Vielha. Per altra banda, a la Cerdanya se’n farà una altra des de Puigcerdà fins al Pont de Llívia. A Girona hi haurà tractorades a l’AP-7 i l’N-II.La Plataforma Pagesa també ha anunciat mobilitzacions dimarts, coincidint amb la reunió amb la Generalitat.