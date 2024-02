“Lleida tindrà un pulmó industrial i el recolzarem”

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va visitar ahir Lleida, on va mantenir una reunió amb els els socis de la Confederació d’Organitzacions Empresarials de les Terres de Lleida (COELL). Allà va explicar que va ser rebut poc abans per l’alcalde Fèlix Larrosa, que li va explicar que en els propers mesos la ciutat disposarà d’uns 4,5 milions de metres quadrats nous destinats a usos industrials i comercials.

Sánchez Llibre ho va qualificar de “bona notícia per a l’economia de la zona”, va assegurar que pot constituir el “pulmó econòmic i industrial de la zona del segle XXI” i va afegir que facilitaran els seus contactes per afavorir les possibles inversions que s’hi vulguin instal·lar.Va explicar que el motiu de la seua visita a Lleida era la de reforçar els llaços de Foment amb COELL, que forma part de les 22 organitzacions territorials, incloent 110 sectors empresarials confederals, “donant vida a 260.000 empreses” que suposen el 75% del PIB català i entorn de l’11% del PIB privat estatal.Sobre la sequera a Catalunya, el president de Foment del Treball va culpar els diferents governs de la Generalitat, des de l’any 2008, per la situació en la qual es troba actualment Catalunya per la seua inacció.Des del mes de setembre passat, tanmateix, considera que la situació ha canviat i que el Govern “està a l’altura de les circumstàncies” i prova de buscar “solucions d’emergència”. Malgrat tot, va dir que “no és moment de fer declaracions alarmistes” i va demanar que no es criminalitzi de la falta d’aigua sectors econòmics com l’agroalimentari i el turístic.

Sánchez Llibre va augurar que el final de certs estímuls provocarà en els propers mesos un repunt de la inflació, per la qual cosa va insistir en la deflactació de l’IRPF, que és una mesura fiscal per compensar l’efecte de la pujada de preus.