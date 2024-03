Acaben els talls a les carreteres, excepte a Tàrrega, arran de l'acord amb la Generalitat

Els pagesos que des de dimarts mantenien tallades les principals carreteres de Lleida, com l’AP-2 i l’A-2 a Soses o l’N-230 i l’N-260 al Pont de Suert, van decidir ahir aixecar els bloquejos a l’arribar a un acord amb la Generalitat sobre les seues principals demandes, a excepció dels concentrats a l’A-2 a Tàrrega, que van aprovar en assemblea allargar-lo fins demà al migdia. Durant el debat es van viure moments de tensió, ja que la decisió dels agricultors i ramaders de l’Urgell va crear malestar entre els seus companys d’altres zones, que van considerar errònia aquesta maniobra.

Gerard Cardona, pagès de l’Alt Pirineu del grup motor de la plataforma Revolta Pagesa, va manifestar que si el tall es mantenia “els acords firmats amb el Govern salten pels aires. Jo ja ho deixo, igual que els meus companys”. I és que segons el document firmat per ambdós parts, la Plataforma es comprometia a aixecar els talls a mitjanit. En la reunió amb el conseller d’Acció Climàtica, David Mascort, a la qual també van assistir UP, JARC i l’FCAC, el Govern es va comprometre a complir les principals demandes que Revolta Pagesa portava a la trobada, com el canvi de nom del departament, afegint-hi Agricultura, Ramaderia i Pesca, o reorganitzar l’àrea de Proveïment d’Aigua de l’ACA, encara que es va oposar al cessament del director, Samuel Reyes. En matèria d’ajuts, va acceptar complementar les de la sequera amb 200 euros per hectàrea a les zones d’herbacis que no van poder regar per les restriccions l’any passat. A més, es va acordar crear un espai de treball permanent entre les organitzacions de la Taula Agrària, la plataforma i el Govern i la seua participació en el debat de Política Agrària de la setmana que ve al Parlament, a més de pressionar la UE.

Els pagesos de l’Urgell volen fets i no només paraules

Els pagesos concentrats a Tàrrega des de dimarts no es fien del Govern i per això van decidir allargar el tall. Josep Arrufat, un dels manifestants, va afirmar que “ el compromís no són acords, volem un pacte ferm, no esperar quinze dies i quinze dies, perquè això és la mort del camp”. En aquest sentit va afegir que el que volen és “veure algun altre moviment; si hi ha d’haver una dimissió, avui tenen temps de fer-la, no ens podem quedar amb un paper amb quatre firmes”. Precisament ahir Arrufat, amb altres pagesos de la zona, es va desplaçar fins a l’Espluga de Francolí per parlar directament amb el president Pere Aragonès, a qui van transmetre les seues intencions.

L’autopista i vies del Pirineu, sense tractors a partir d’avui

Els agricultors i ramaders que tallaven des de dimarts l’N-230 a les Bordes i l’N-260 al Pont de Suert van decidir ahir també posar fi al tall que mantenien arran de l’acord amb el Govern i que durant més de 48 hores va deixar atrapats centenars de camions. Just ahir al matí, havien decidit realitzar un “buidatge solidari” permetent que circulessin els que es trobaven aturats en vorals de la carretera i zones habilitades per vehicles. El tall va finalitzar també a l’AP-7 a Pontós, a la frontera amb França a Girona.Pagesos, no obstant això, no descarten nous talls durant aquest cap de setmana en altres punts, com el túnel del Cadí.