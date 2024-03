Els pagesos de Tàrrega aixecaran el tall de l'A-2 dissabte al migdia però adverteixen que tornaran si les negociacions no avancen

detail.info.publicated Laia pedrós Tàrrega detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els pagesos concentrats a l'autovia A-2 a Tàrrega des de dimarts passat han acordat en assemblea aixecar el tall demà dissabte a les 12.00 hores encara que han advertit que si les negociacions no avancen, continuaran les mobilitzacions.

Ramon Gomà, portaveu de la plataforma Revolta Pagesa, va explicar que “els problemes que tenim com a pagesos i ramaders són molt greus, per tant les mobilitzacions han d'estar a l'alçada d'aquests problemes”.

Gomà va afegir que “dijous vam decidir no aixecar encara el tall a l'A-2 a Tàrrega perquè consideràvem que amb l'acord de mínims a què s'havia arribat, no n'hi havia prou”, per això es van reunir en una nova assemblea que ha tingut lloc a porta tancada avui divendres a les 13.00 hores, "després d'atendre el bestiar i posar ordre a les explotacions", ha recalcat.

Tot i això, després de bloquejar part del cap de setmana (la tarda i la nit de divendres i fins a mig matí de dissabte), han acordat desbloquejar dissabte l'A-2 al seu pas per la capital de l'Urgell després de quatre dies i mig amb moltes afectacions al trànsit.

Gomà ha advertit que “si no hi ha avenços en les negociacions la setmana que ve amb el Govern i al ple monogràfic de la pagesia, les mobilitzacions continuaran, la gent vol respostes i un calendari clar”.

Entre les seues demandes, cal impulsar accions contra la plaga de conills a la zona de Lleida. "La fauna salvatge és un tema important, aquí especialment és greu la plaga de conills, que volem que es tracti", ha dit Gomà, que també ha avançat que la plataforma Revolta Pagesa impulsa taules de treball en aquest sentit. Gomà ha apuntat també que “donem un vot de confiança a la gent de la plataforma que ens ha representat a Barcelona” però ha advertit que “seguirem fent força als carrers encara que aixecarem el tall a l'A-2 a Tàrrega, ja que ja ha fet la seva feina que era pressionar fins al cap de setmana”.

Per culminar aquests quatre dies i mig de mobilitzacions a l'A-2 a Tàrrega, avui s'han organitzat diversos concerts sota el nom d'Agrorock en què actuaran Capy, Lo Pau de Ponts, Edu Escó, Perifèrics, Xavier Mayora i Comandants de Tros.

Actualment, es mantenen tres vies tallades: l'A-2 al quilòmetre 507, a l'altura de Tàrrega, l'N-230 al quilòmetre 26 a Alfarràs i l'L-902 al quilòmetre 13 a Almenar.

Ampliarem la informació.