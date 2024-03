Brussel·les multa Apple amb 1.840 milions d'euros per restringir l'accés a serveis de música dins la seva botiga en línia

detail.info.publicated acn

La Comissió Europea ha imposat una multa de 1.840 milions d'euros a Apple per restringir l'accés a serveis de distribució de música dins la seva botiga en línia, l''App Store'. Després d'obrir una investigació a mitjans de 2020, Brussel·les ha conclòs que Apple ha estat prohibint de forma reiterada l'entrada d'alguns serveis de música, no informant els usuaris que fan ús del seu sistema operatiu -iOS- de l'existència de serveis alternatius. Segons l'executiu comunitari, això ha provocat que una bona part dels usuaris d'iOS hagin estat pagant "preus significativament més elevats" arran d'aquesta pràctica. La multa, anunciada aquest dilluns, és la primera que la Comissió imposa a Apple.

Segons ha detallat l'executiu, les restriccions que l'empresa nord-americana imposava a serveis de música "alternatius i més barats" per poder aparèixer a l'Apple Store "són il·legals sota les normes de competència de la Unió Europea".

En la investigació, Brussel·les deixa clar que Apple és l'únic proveïdor de l'Apple Store, l'espai on els desenvolupadors d'aplicacions poden distribuir el seu producte als usuaris d'iOS a tot l'Espai Econòmic Europeu. "Apple controla tots els aspectes de l'experiència de l'usuari i estableix els termes i condicions que els desenvolupadors han de complir per poder aparèixer a l'Apple Store i poder arribar als usuaris", indica.

En aquest sentit, Brussel·les ha conclòs que la multinacional no informa degudament els seus usuaris de l'existència de serveis de música alternatius, una pràctica que Apple ha practicat "almenys durant deu anys". "La decisió d'avui conclou que la conducta d'Apple constitueix condicions comercials deslleials [...] i afecten negativament els interessos dels usuaris d'iOS, que no poden prendre decisions informes i efectives sobre on i com comprar serveis de música sota subscripció", defensa.

Més enllà del greuge econòmic que això ha suposat per als usuaris -les altes comissions imposades per Apple als desenvolupadors que volien aparèixer a la seva botiga en línia eren absorbides pels consumidors-, la Comissió Europea també considera que les pràctiques de la companyia "han degradat l'experiència de l'usuari".

Una multa dissuasiva

Tal com defensa la Comissió, la multa és "proporcionada" i "suficient" perquè sigui "dissuasiva", no només per Apple sinó també per a altres empreses que vulguin adoptar pràctiques equivalents en el futur.

En paral·lel, l'executiu indica que, qualsevol persona o companyia afectada per aquesta qüestió, pot traslladar el seu cas als tribunals dels estats membres. "Encara que la Comissió hagi multat l'empresa, els tribunals nacionals poden fixar compensacions sense reduir la sanció de la Comissió", conclou.