El bitcoin supera la marca dels 69.000 dòlars

El bitcoin, la criptomoneda més utilitzada, va superar ahir els 69.000 dòlars (69.191 dòlars), després de pujar prop d’un 5%, un nou màxim històric. D’aquesta manera, el bitcoin va aconseguir superar el màxim històric anterior registrat el 10 de novembre del 2021, que va ser de 68.991,85 dòlars.

Un dels factors que ha apuntalat la recent escalada de la criptomoneda seria l’aprovació a començaments de gener els canvis regulatoris necessaris per part de la Comissió de Borsa i Valors dels EUA (SEC) per a la posada en marxa de fons cotitzats (ETF) al comptat de bitcoin, la qual cosa permet ampliar l’abast de la inversió en criptoactius, malgrat que aquest tipus d’inversió continua sent considerada d’alt risc.Mentrestant, el preu de l’or, un dels actius considerats refugi en temps d’incertesa, ha superat aquest dimarts els 2.140 dòlars i marcant un nou màxim històric, animat, segons els analistes, per la compra del metall per part dels bancs centrals i davant les perspectives d’una pròxima baixada de tipus.