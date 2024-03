El 19% de promotors immobiliaris ha traslladat la seua inversió fora de Catalunya, segons una enquesta

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El 19% dels promotors immobiliaris ha traslladat la seua inversió fora de Catalunya, principalment a Madrid i Màlaga, després de l’aprovació de la Llei d’habitatge impulsada pel govern espanyol, segons una enquesta realitzada per l’Associació de Promotors de Catalunya (APCE) entre els seus associats per analitzar els efectes sobre el mercat català de lloguer. En una roda de premsa aquest dijous, el president de l’APCE, Xavier Vilajoana, ha explicat els efectes de la Llei estatal, així com les previsions davant de l’entrada en vigor de la Llei catalana d’habitatge, que contempla zones tensades de lloguer, el proper 13 de març i que, ha assegurat, genera molts dubtes i tensarà "encara més" el mercat de lloguer.

El sondeig d’APCE va ser realitzat en el quart trimestre de 2023 i va revelar que, des de l’aprovació de la llei espanyola al maig, el 32% de les empreses havia posat a la venda o deixat vacants pisos que gestionava de lloguer; els enquestats van quantificar en més de 500 els habitatges reorientats del lloguer a la venda a causa de la incertesa sobre la rendibilitat econòmica i la falta de seguretat jurídica.

Impacte negatiu

El 56% de les empreses promotores va assegurar que havia desestimat alguna promoció a mitjà termini en modalitat de lloguer, la qual cosa ha tingut un impacte negatiu al mercat de lloguer xifrat a més de 1.100 habitatges. "Hem de procurar que el nostre sector funcioni, ens rebel·lem contra decisions polítiques i canvis legislatius que no funcionen i així s’ha anat demostrant en els últims anys massa vegades desgraciadament", ha dit Vilajoana, després de subratllar que la seua posició no és política, ja que entre els associats d’APCE –més de 1.100– figuren ajuntaments, fundacions, cooperatives, empreses mitjanes i petites o constructores, entre altres.

"És un sector molt atomitzat, el 80% són petits propietaris, grans tenidors només són un 10-20%", ha dit, després d’assegurar que la Generalitat i els ajuntaments són els grans tenidors del mercat de lloguer de Catalunya.

Assegura que "és difícil regular un mercat tan divers i això genera conflictes", i que l’últim mes, APCE ha tingut una allau de trucades de gent que no ho té clar i que es planteja retirar el seu actiu del mercat de lloguer per posar-lo a la venda a causa de les noves normatives, la qual cosa, avisa, redueix l’oferta.

Demana autocrítica a les administracions

El president de l’entitat ha demanat "autocrítica" a les administracions perquè "els pressupostos de la Generalitat estan a un 10% de la qual cosa s’inverteix en altres països com Holanda, Alemanya, Àustria o França, no només en inversió directa, també ajuts en polítiques d’habitatge".

Així mateix, ha recordat que fa dos anys van entrar en vigor els Next Generation, i una part dels ajuts estaven destinades a la promoció pública de lloguer per part dels ajuntaments, "però ha aflorat de sobte sòl públic que no es coneixia" i els municipis han començat a demanar ajuts fins el punt, en les seues paraules, que la demanda ha superat l’oferta de lloguer social. "El lloguer i la venda són vasos comunicants, ho han estat i ho seran sempre, no es poden fer polítiques de lloguer sense tenir en compte les vendes", ha dit Vilajoana.