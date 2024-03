El BCE manté els tipus d’interès en el 4,5%

detail.info.publicated agencias detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Banc Central Europeu (BCE) va mantenir aquest dijous els tipus d’interès en el 4,5 %, el seu nivell més alt des del 2001, va avançar a 2025 la tornada de la inflació a l’eurozona al 2% i va apuntar al juny com la possible data per començar a relaxar la seua política monetària, ja que es disposarà de moltes més dades. El Consell de Govern de l’organisme, que es va reunir aquest dijous a Fráncfort, també va decidir deixar sense canvis la facilitat de crèdit –la que deixa als bancs a un dia– en el 4,75 % i la facilitat de dipòsit -que remunera l’excés de reserves a un dia- en el 4 %.

La presidenta de la institució, Christine Lagarde, va assegurar en la roda de premsa posterior a la reunió que s’estan fent "bons progressos" en el procés deflacionista i que estan "més confiats" que li guanyaran la batalla a la inflació, "però no prou". "És evident que necessitem més proves, més dades, i sabem que aquestes dades arribaran en els propers mesos, sabrem una mica més a l’abril, però sabrem molt més al juny", va afirmar Lagarde.

La presidenta del BCE ha dit que el Consell va prendre la decisió de mantenir els tipus d’interès en el 4,5 % per unanimitat i que no han discutit possibles retallades, però sí que han començat a debatre com retirar la restricció monetària. Durant la seua intervenció, Lagarde va destacar que la inflació "va disminuir encara més" des de gener, després dels preus es reduïssin dos dècimes al febrer, fins el 2,6 %, mentre que la subjacent va caure en la mateixa mesura fins el 3,1 %, segons les dades de l’oficina d’estadística comunitària Eurostat. A més, el PIB de la zona de l’euro es va estancar en el quart trimestre del 2023, amb una taxa de creixement del 0%, després del descens del 0,1 % observat entre juliol i setembre d’aquell mateix any.