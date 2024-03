Dones que enderroquen murs

Elietsi i Edilma, manejant maquinària a la nau industrial de PMP Prêt-à-porter Cases. - M. C. Elietsi i Edilma, manejant maquinària a la nau industrial de PMP Prêt-à-porter Cases. - M. C. Elietsi i Edilma, manejant maquinària a la nau industrial de PMP Prêt-à-porter Cases. - M. C. Elietsi i Edilma, manejant maquinària a la nau industrial de PMP Prêt-à-porter Cases. - M. C. Elietsi i Edilma, manejant maquinària a la nau industrial de PMP Prêt-à-porter Cases. - M. C. Elietsi i Edilma, manejant maquinària a la nau industrial de PMP Prêt-à-porter Cases. - M. C.

La presència femenina en el món de la construcció brilla per la seua absència. Els estereotips que envolten el sector com la percepció de duresa d’aquesta feina, la falta de referents i l’escassetat de mesures per revertir la situació es tradueixen en el fet que només una de cada deu persones ocupades en el maó són dones a Lleida, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal. “Històricament, s’han adaptat les eines de treball als qui el portarien a terme”, explica Montse Pujol, directora de l’empresa de construcció industrial PMP Prêt-à-porter Cases, que afegeix que “amb la tecnologia actual només cal voluntat perquè les dones també puguin aportar les seues capacitats en el sector”. Aquesta empresària ha fet una aposta per la igualtat en la seua organització, tant en els càrrecs de direcció com en la plantilla d’operaris, oferint formacions específiques i adaptant també la maquinària que requereix la seua activitat industrial a les empleades.

Elietsi Brito, Eva Gorné i Edilma Domingos són algunes de les dones que treballen a les instal·lacions que PMP té a les Borges. Moltes es van iniciar en el sector a través de Ferrofet, un taller del grup Prefabricats Pujol creat per donar feina especialment a dones. Valoren d’aquesta feina l’oportunitat d’aprendre un ofici i les facilitats per conciliar. “Abans era model i professora d’equitació, però les meues prioritats van canviar quan vaig ser mare”, explica Gorné, soldadora que acumula 8 anys d’experiència, que remarca “la importància de visibilitzar que cada vegada hi ha més dones en la construcció per fomentar que es formin i puguin tenir millors oportunitats”. En aquest sentit, Brito explica que va arribar al sector sense experiència però que la mateixa empresa ha contribuït al seu desenvolupament professional amb formacions com la de construcció de conductes. Per la seua part, Domingos afirma que “molta gent se sorprèn encara al saber que treballo en el sector de la construcció, però la tecnologia fa que la feina sigui cada vegada més còmoda i segura”.

Treballadores del sector posen en relleu que se les visibilitzi perquè les joves tinguin referents

Ha pogut veure avenços en matèria d’igualtat des que va començar?

Crec que les coses estan canviant a les oficines, però queda molta feina per fer en els càrrecs directius. També als tallers de ferralla o a peu d’obra, on no hi ha pràcticament dones.

Quines barreres creu que afronten les dones per entrar en el sector?

Moltes xoquen amb prejudicis o estereotips com que no tindran prou força. Jo crec que les eines sempre s’han adaptat a qui les utilitza, per la qual cosa perquè el sector evolucioni i les dones puguin també aportar les seues capacitats només fa falta voluntat. Equips amb persones dels dos sexes donen més riquesa, punts de vista i noves maneres de treballar.

Quins atractius ofereix el sector?

És una feina com qualsevol altra, i més en una societat en què la conciliació és cosa dels dos sexes. Però hi ha demanda i les dones poden tenir ara noves oportunitats.

«La demanda actual és una oportunitat»