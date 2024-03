Cerealistes plantegen reclamar als canals pel veto a poder regar

Les plataformes Manifest del Gran Urgell, Pagesos o Conills i de la Segarra, van convocar ahir una assemblea informativa a Miralcamp, que va congregar més de 200 persones, per exposar les conclusions extretes d’una reunió que van mantenir amb la conselleria d’Acció Climàtica. Durant la trobada es va posar de manifest el descontentament dels productors de cereals amb els ajuts per la sequera pactats a la Taula Agrària, ja que “se n’exclouen, en una gran majoria de casos, els cultius d’herbacis que durant l’any passat no van poder regar”. A més, els que sí que tenen dret a ajuda pateixen retards en els pagaments, “que podrien arribar al setembre”, una dates que fins i tot posen en dubte. Per aquesta raó, es va animar els pagesos a presentar una reclamació patrimonial contra les comunitats de regants del Canal d’Urgell i del Canal Segarra-Garrigues, especificant que no se’ls va avisar amb prou antelació del tancament del reg, amb el perjudici que això els va comportar, ja que molts d’ells van perdre tota la collita. Ho han de fer abans del 25 d’abril, dia de l’aniversari del tancament del canal. Això, van explicar des del Manifest del Gran Urgell, els servirà perquè les reclamacions no prescriguin en el cas que vulguin presentar una demanda contra la comunitat de regants perquè es faci càrrec de les compensacions que les administracions es neguen a atorgar-los. Amb tot, van explicar que alguns regants del Canal d’Urgell ja han presentat una reclamació en aquest sentit, que ha rebut una negativa per part de la comunitat, i que ja s’han iniciat diverses demandes per reclamar compensacions.

Durant l’assemblea també van tractar altres temes que mantenen en peu de guerra els agricultors del pla, com el control de la fauna salvatge o les zones d’Especial Protecció per a les Aus (ZEPA). Pel que fa a la fauna salvatge, reclamen a la Generalitat que flexibilitzi certes restriccions a la caça perquè es pugui posar límit a animals com els senglars i els conills, per exemple amb més batudes nocturnes. En aquest sentit, Jaume Perera, del Manifest Gran Urgell, va explicar que el proper 20 de març s’ha organitzat una manifestació de suport als encausats per llançar conills en una protesta per demanar mesures de control davant la delegació d’Acció Climàtica. Aquesta manifestació va ser denunciada per plataformes ecologistes i ara se celebrarà el judici.