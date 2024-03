Inversió i innovació, els eixos de la bioeconomia en el sector alimentari

“Augmentar la inversió en innovació i economia circular en el sector agroalimentari és sinònim d’impuls a la competitivitat i rendibilitat de les empreses.” Aquesta és una de les conclusions de la taula redona sobre bioeconomia celebrada ahir al campus d’Agrònoms de la UdL, amb les firmes lleidatanes Grup Vall Companys, BonÀrea, Nufri, Borges i el celler Raimat, que van exposar les claus de la sostenibilitat, en els seus negocis. Vall Companys i BonÀrea van posar com a exemple els greixos i restes càrnies per fer pinsos. Nufri, Borges i Raimat es van centrar en la importància d’optimitzar l’aigua i van explicar com utilitzen les closques o pinyols de la fruita per generar la seua pròpia energia.