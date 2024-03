Mercadona trenca una nova barrera amb el seu benefici el 2023

detail.info.publicated agències / redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Mercadona trenca la barrera dels 1.009 milions d'euros de benefici el 2023, un 37,25% més, en un any marcat per l'increment de preus de la cistella de la compra. La cadena de supermercats amb més treballadors a Espanya continua polvoritzant el total de vendes amb 35.527 milions facturats per l'impuls del consum, un 15% més que l'any anterior, que també havia sigut de rècord. "Tenir beneficis està molt mal vist, però és una cosa molt bona", ha remarcat el president i principal accionista de la companyia, Juan Roig en una roda de premsa des de Paterna. Aquest exercici, Mercadona ha aconseguit ser rendible per primer cop a Portugal, quatre anys després d'instal·lar-se al país.

L'empresari ha destacat que el 2023 ha sigut un any "extraordinari" per la companyia que té 104.000 empleats i ha defensat que els resultats s'han obtingut "prenent decisions valentes, a vegades impopulars i molestes". En un any marcat per l'increment de preus dels aliments, la cadena de supermercats ha "aconseguit baixar la cistella de la compra més del que ha pujat la inflació", abaixant els preus en 1.000 productes. En canvi, s'han mantingut preus més elevats en xocolates, pastes, olis i arròs, productes en els quals les matèries primeres continuen a l'alça.

El directiu ha afirmat que aquest 2024 "les matèries primeres estan baixant" després d'una "inflació impressionant" l'any anterior per "les guerres, l'escassetat i l'especulació"."Ja estem veient una baixada de preus, però sempre costa més baixar que pujar", ha dit Roig.

El directiu també ha fet referència a les protestes de la pagesia que han marcat l'agenda política i ha defensat que la cadena de supermercats no fa abús de preus. L'empersari ha admès però que els manifestants "tenen raó que han de guanyar diners" per poder ser competitius. "Ens estem jugant l'alimentació. Ha de ser rendible produir per assegurar la cadena. Som l'hort d'Europa", ha dit. En aquest punt, ha fet un paral·lelisme entre el preu d'un smartphone i de productes agrícoles i ramaders. "És molt més difícil produir un litre de llet bona i treballar cada dia", ha dit. Les declaracions de Roig han coincidit amb la protesta de pagesos que bloquegen l'accés a la nau logística de Mercadona a Sant Sadurní d'Anoia.

Pel que fa a l'evolució a Portugal, el 2023 ha sigut el primer any que s'ha tancat en números verds. Ara, Mercadona esta centrada en consolidar les vendes a Portugal abans d'expandir-se a un tercer país. "Anirem a un altre país quan tinguem Portugal igual de dominat que Espanya, cosa ens costarà molta feina. Un tercer país és una complicació", ha afirmat Roig.