Europa aprova que tots els edificis de nova construcció siguin de zero emissions a partir del 2030

detail.info.publicated AGÈNCIES

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Parlament Europeu ha donat aquest dimarts llum verda a la revisió de la directiva sobre eficiència energètica dels edificis. Amb 370 vots a favor, 199 en contra i 46 abstencions, els eurodiputats han aprovat l'acord tancat al desembre amb el Consell de la UE per reduir el consum d'energia i emissions contaminants en la construcció. La revisió de la norma inclou que els nous edificis hagin de ser de zero emissions a partir del 2030 -dos anys abans en el cas dels edificis ocupats per organismes públics- amb l'objectiu que tot el parc immobiliari de la UE sigui de zero emissions el 2050.

Les noves regles també obliguen els estats a adoptar plans amb mesures per reduir l'ús d'energia primària d'edificis residencials en un 16% el 2030 i entre un 20% i 22% el 2035. Així, els estats tindran flexibilitat per adaptar els objectius, però sí hauran de garantir que almenys el 55% de la reducció s'aconsegueix amb la renovació dels edificis més antics i menys eficients.

En el cas dels edificis no residencials, la norma fixa estàndards mínims d'eficiència energètica que permetin renovar el 16% dels menys eficients com a màxim el 2030 i el 26% el 2033. En tot cas, els estats poden deixar fora d'aquesta obligació algunes construccions, com els edificis històrics.

La norma comunitària també aposta per l'eliminació gradual de l'ús de combustibles fòssils per a la calefacció i la refrigeració fins a la seva completa desaparició el 2040. Segons dades de la Comissió Europea, els edificis són responsables del 36% de les emissions i del 40% del consum energètic a la UE.

Un cop aprovada pel Parlament Europeu, ara el Consell de la UE també ha de ratificar la revisió de la norma.