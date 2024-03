Mercadona tanca un 2023 històric amb més de mil milions de benefici

Mercadona ha tancat un 2023 històric en què ha superat la barrera dels mil milions de beneficis, en concret 1.009, una xifra que suposa un increment del 40%. Així ho va explicar ahir el president de la companyia valenciana, Juan Roig, en la presentació de resultats, en la qual va aprofitar per defensar el sector primari, dient que ha “de guanyar diners”, en un moment de mobilitzacions dels pagesos. “Ens hi estem jugant l’alimentació”, va destacar, i va advocar per “cuidar molt el camp”. “Nosaltres podem tocar la part que ens toca”, va dir, i va fer referència a la formació de preus del camp fins al consumidor, i els diferents processos que comporta un aliment, des de la seua producció i recol·lecció fins al transport i, en el seu cas, transformació. Va xifrar en un 85% les compres de la cadena a Espanya i Portugal, els dos mercats en els quals és present. El 15% restant correspon a aliments d’escassa o nul·la producció local, com la pinya, o produccions de contratemporada, com les taronges a l’estiu, segons els exemples que va aportar.

Mercadona va incrementar les vendes l’any passat un 15%, fins als 35.527 milions d’euros, en un any en què ha baixat el preu de mil productes, però ha encarit el de xocolates, pastes, oli d’oliva i arròs per l’increment de les matèries primeres. Dels 1.009 milions de beneficis, 800 es destinaran a inversions en la companyia i 200 a dividends, segons Roig. La distribuïdora va acabar l’any amb 1.681 botigues, de les quals 14 corresponien a les comarques de Lleida. La plantilla s’ha situat en 5.300 empleats, set-cents a la demarcació, amb 1.800 nous llocs de treball en total. Va explicar que en aquests primers mesos del 2024 s’han tancat 13 botigues per diferents raons, com poden ser per localització o eficàcia (una a la ciutat de Lleida). La companyia ha augmentat els salaris en un 15,3% a Espanya des del 2022, i el salari d’un gerent A (caixers, reposadors o repartidors) se situa en 30.000 euros bruts anuals. La companyia va qualificar d’històrica la seua contribució tributària a les arques públiques d’Espanya i Portugal de 2.604 milions, un 15% més. La taxa efectiva d’impostos sobre beneficis va ser del 23,3%, la qual cosa representa 342 milions.