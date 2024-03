Els afiliats estrangers pugen un 5,8% a Lleida

Els afiliats estrangers a la Seguretat Social van augmentar un 5,8 per cent (+2.310 persones) a la demarcació de Lleida durant el mes de febrer, en comparació amb el mateix mes de l’any anterior, fins a situar-se en els 42.012 inscrits. Segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, es tracta d’un 0,8 per cent més que al gener (+334 persones). Del total d’afiliats a la província, tan sols un 8,7 per cent eren autònoms. Per origen, 16.089 eren de països de la Unió Europea, mentre que la resta, 25.924, eren de fora de la UE.

L’afiliació d’estrangers va pujar a totes les províncies catalanes durant el mes passat, i els inscrits en total a Catalunya van arribar als 630.997, xifra que representa un 6,43 per cent més que un any enrere. Del total, 447.312 eren de fora de la UE.