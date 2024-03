El preu de la bombona de butà puja gairebé un 5% a partir d’aquest dimarts

detail.info.publicated ep detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El preu màxim de venda al públic de la bombona de butà pujarà un 4,91% a partir d’aquest dimarts, fins els 16,67 euros, el tercer repunt del preu després que s’encadenessin sis bimestres consecutius de baixades, segons una resolució publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE). Aquesta revisió bimestral es calcula en funció del cost de la matèria primera (propà i butà) als mercats internacionals, així com del cost dels nolis (transport) i l’evolució del tipus de canvi euro dòlar. D’altra banda, l’esmentada revisió del preu, a l’alça o a la baixa, és limitada al 5%, acumulant-se l’excés o defecte de preu per a la seua aplicació en posteriors revisions.

En concret, l’increment d’aquesta última revisió es deu principalment a l’elevat augment cotització de les matèries primeres (+4,88%), així com a la lleu depreciació que l’euro ha viscut davant el dòlar (-0,05%) en els dos últims mesos, encara que no ha estat superior gràcies a la forta caiguda registrada en cost dels nolis (-47%), segons van indicar a Europa Press fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic. El preu màxim de venda dels gasos liquats del petroli envasats (GLP) en envasos d’entre 8 i 20 quilograms –la tradicional bombona de butà– no es troba liberalitzat. El seu valor es revisa bimestralment el tercer dimarts del mes, per Resolució de la Direcció General de Política Energètica i Mines.

El Reial Decret-Llei 11/2022, de 25 de juny, va limitar el preu màxim de la bombona de butà entre 8 i 20 quilograms a 19,55 euros, mesura que el Reial Decret-llei 8/2023 va prorrogar el mes de desembre passat fins el 30 de juny de 2024. Aquest preu màxim es va assolir per última vegada en la revisió del 19 de setembre de 2022. El gas liquat de petroli (GLP) envasat és una barreja d’hidrocarburs, principalment composta de butà, que serveix com a alternativa al gas natural per al seu consum energètic en envasos a pressió, especialment en poblacions o nuclis urbans sense connexió a la xarxa de gas natural. En l’actualitat, anualment es consumin 64,5 milions d’envasos de GLP de diferents capacitats. Es tracta d’un combustible en retrocés, ja que, des de 2010 fins el 2021, el consum total de GLP envasat ha descendit més d’un 25%.