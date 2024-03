Les exportacions creixen un 7,1% a Lleida el primer mes de l'any

Les vendes de productes de les empreses lleidatanes a l’exterior van créixer un 7,1 per cent el mes de gener d’aquest any en comparació amb el mateix període de l’any passat fins als 211,4 milions d’euros, segons va informar ahir el ministeri d’Economia, Comerç i Empresa. Els principals sectors exportadors van ser alimentació, begudes i tabac i els béns d’equipament.

Al contrari, les importacions van disminuir un 6,6 per cent, fins als 144,2 milions d’euros, sent els sectors predominants també alimentació, begudes i tabac i els béns d’equipament.Així mateix, les exportacions catalanes van disminuir un 1,3% al gener en comparació amb fa un any, arribant als 7.670,4 milions d’euros.Si es compara aquest gener amb el mes previ, el desembre del 2023, les exportacions catalanes sumen un 13,4%.Els principals sectors exportadors a Catalunya són el químic, amb un 31,5% del total i un augment del 4,2 per cent; el de l’automoció, amb un 14,9% del total i un increment anual del 16,7 per cent, i el de l’alimentació, begudes i tabac, amb un 14,8% del total i un augment del 2,7 per cent.Les vendes a l’estranger per part de les empreses catalanes representen el 25,4% de tot el conjunt de les exportacions espanyoles.Per demarcacions, les exportacions des de Barcelona van caure un 4%, fins als 5.919,4 milions d’euros, mentre que a les comarques de Girona les vendes a l’estranger van sumar 650,9 milions d’euros, un 10,3% més que el gener del passat 2023. A Tarragona, el creixement va ser del 8,3%, fins a un total de 888,7 milions.En el conjunt de l’Estat, el dèficit comercial va caure fins als 3.728,8 milions d’euros al gener, un 5,7% menys que el mateix mes de l’any anterior, després de baixar tant les importacions (-2,9%) com les exportacions (-2,5%). Les importacions van baixar fins als 33.873 milions, en tant que les exportacions es van retallar a 30.144,2 milions.El dèficit sense comptar amb l’energia es va reduir un 57,7% interanual, fins als 468,3 milions, mentre que el dèficit energètic va créixer un 14,4%, fins als 3.260,5 milions d’euros.