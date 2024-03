La Cambra de Comerç de Tàrrega impulsa la digitalització empresarial

La Cambra de Comerç de Tàrrega va presentar ahir la nova Oficina AceleraPyme amb la qual vol impulsar la digitalització empresarial del territori. La tècnica de la nova oficina, Ester Barqué, va explicar que “l’objectiu és acompanyar les empreses en la seua digitalització, especialment perquè puguin accedir als equips digitals així com a altres ajuts vinculats”. Durant aquest any ja ha programat 15 jornades formatives, la primera de les quals s’impartirà el 27 de març. Entre altres temes que es tractaran hi ha el màrqueting digital, la gestió de les xarxes socials, solucions al núvol, blockchain, intel·ligència de negoci, gestió de clients i ciberseguretat.