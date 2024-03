La demarcació de Lleida lidera el creixement del nombre de beneficiaris de bo social, amb un 29%

detail.info.publicated Redacció

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

A tancament del 2023 Endesa a la demarcació de Lleida ha incrementat un 29% els beneficiaris de bo social respecte al 2022, liderant aquest creixement entre les demarcacions catalanes. Això situa en gairebé 8.984 els usuaris lleidatans, clients d'Endesa, que compten amb aquest ajut, que redueix entre un 40% i un 80% la factura de la llum sobre el preu voluntari per al petit consumidor (PVPC).

Per promoure el bo social, Endesa realitza assessorament proactiu a organismes i institucions amb l'objectiu d'arribar a totes les entitats properes al consumidor final i informar-les de l'existència de l'ajut, dels canvis normatius i de com sol·licitar-lo. El 2023 es van actuacions d'assessorament a associacions, organismes del govern, ajuntaments o serveis socials, entre d'altres, i enguany la companyia segueix la mateixa senda per instar totes les persones que pensin que poden beneficiar-se del bo social a sol·licitar-lo.

El pas del coronavirus i la crisi energètica ha portat l'Administració a impulsar mesures extraordinàries per pal·liar els efectes sobre les llars més vulnerables, que estaran vigents fins al 30 de juny del 2024, impulsant també així el creixement dels beneficiaris del bo social, que s'ha vist reforçat per les renovacions automàtiques des que va entrar en vigor el Reial decret llei 6/2022. A més, durant tot el 2024, els clients en situació de vulnerabilitat severa tenen un IVA d’electricitat del 10%, independentment del preu del mercat. A la demarcació de Lleida estem parlant de més de 3.536 famílies.

Del total de llars beneficiades amb el bo social al tancament del 2023, segons els criteris i descomptes que estableix la normativa nacional, 5.217 són famílies vulnerables i compten amb una rebaixa del 65% en la factura de consum elèctric (o del 40% si tenen el bo temporal de justícia energètica), mentre que 3.536 són vulnerables severes i es beneficien d'una reducció en factura del 80%. Aquests descomptes seran vigents fins al 30 de juny de 2024.

Quant a la seva tipologia, el 55,55% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 37,36% són famílies nombroses, el 3,76% són pensionistes, el 0,76% són beneficiaris de l'ingrés mínim vital i el 2,57% són llars amb baixos ingressos particularment afectades per la crisi energètica.

Tramitació del bo social

Per a més informació sobre aquest ajut, els clients poden consultar el canal web https://www.energiaxxi.com/bono-social o l'aplicació Energía XXI Bono Social, on s'especifiquen els requisits concrets per sol·licitar-lo i la documentació necessària per fer la tramitació.

Quan la companyia rep la documentació, un equip especialitzat s'encarrega d'atendre les sol·licituds i valida si s'han rebut tots els documents necessaris. Si falta algun document s'informa el client i, després, quan la sol·licitud està completa, s'envia al Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, el qual comprova el compliment dels requisits econòmics. Finalment, l'energètica és l'encarregada de comunicar al client la resolució del Ministeri.