Vall Companys i La Boscana porten a Alimentaria l'alta cuina de Lleida

El Grup Vall Companys i La Boscana, restaurant lleidatà amb estrella Michelin, van situar ahir la gastronomia de Lleida i la seua àrea d’influència en un dels salons internacionals de referència com és Alimentaria. En la segona jornada de la fira, la companyia i el restaurant van presentar plats d’alta cuina com el brioix de vaca madurada, la crema de pollastre ecològic o la cassola de porc ibèric i poma. Aquests plats es van preparar en una demostració culinària amb productes carnis d’avícola, porcí i boví del Grup Vall Companys, sota el nom La Lleida més gastronòmica amb La Boscana. Els assistents, entre els quals influencers gastronòmics i estudiants de cuina de diferents centres, van poder presenciar l’elaboració de receptes càrnies amb estrella Michelin.

D’altra banda, també es van analitzar les tendències càrnies més rellevants en restauració. Així, la responsable comercial del Grup Vall Companys, Elma Fernández, va analitzar el consum carni, destacant que la seua demanda va augmentar un 2,7% el 2023. Per la seua part, el xef de La Boscana, Joel Castanyé, va aportar la seua perspectiva des del dia a dia dirigint el restaurant amb més reputació gastronòmica de Lleida, va explicar Vall Companys. A més, va incidir en el valor de la traça i la importància de treballar amb productes de màxima qualitat i respectant l’estacionalitat de consum.

Ambdós van afirmar que, actualment, existeix una consciència més gran per la salut i el benestar. Així, s’observa un augment de la demanda de carns magres i baixes en greixos saturats, una preferència per la criança en sistemes extensius i amb alimentació natural; alhora que hi ha un interès més elevat en la certificació ecològica i de benestar animal. Els consumidors valoren la transparència, alhora que busquen opcions ètiques, sostenibles i locals.També, els xefs exploren talls menys convencionals per oferir noves experiències culinàries, a més d’experimentar amb tècniques per agregar profunditat de gust de la carn.

L’agroalimentació suposa el 20% del PIB català

La indústria agroalimentària representa el 19,7% del PIB català i factura 48.230 milions d’euros segons les últimes dades disponibles, del 2021, que ha donat a conèixer aquest dimarts el conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, a la fira Alimentaria. Les dades suposen un augment del 12% en comparació amb l’última actualització, que era del 2019. El sector ocupa un total de 175.600 treballadors, un 0,9% menys. “El sector s’està consolidant com el primer sector industrial del país”, va detallar Torrent, que va recordar que el 2023 s’ha batut el rècord d’exportacions gràcies, en part, a l’impuls del sector agroalimentari que ha venut 15.327 milions d’euros a l’estranger.Les exportacions agroalimentàries han representat el 15,2 per cent sobre el total de les exportacions catalanes el 2023. Durant l’any passat, un total de 3.021 companyies van exportar de forma habitual productes alimentaris. Aquest impuls va fer que Catalunya es mantingués per quart any consecutiu com el territori de l’Estat que més aliments i begudes exporta. El titular d’Empresa va destacar l’esforç d’internacionalització que ha realitzat el sector que s’ha vist amplificat amb un increment del 3,2 per cent al llarg de l’últim any, malgrat els reptes geopolítics i l’alta inflació. “Creixem per sobre de l’augment de preus, per sobre de la mitjana de la zona euro i dels estàndards globals”, va subratllar.