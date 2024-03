Preocupació a Les pel futur de Neoelectra i el seu manteniment

El futur de Neoelectra a Les s’ha convertit en un doble motiu de preocupació. La plantilla rebutja el tancament i està disposada a convocar mobilitzacions per defensar els llocs de treball i reclamar una millora de les propostes de la companyia. L’ajuntament, per la seua part, recorda la importància de l’ocupació i de l’activitat industrial per al municipi però, a més, alerta que en cas que es consumi el tancament, caldran mesures de seguretat.

El grup compta amb tres empreses a la localitat aranesa. Neoelectra, dedicada a la cogeneració elèctrica; Carboneco, centrada en la producció de CO2 per a usos de la indústria alimentària o un altre tipus d’activitats, i la piscifactoria Caviar Nacarii. La companyia va anunciar el tancament de les dos primeres i el manteniment de la tercera.En l’última hi treballen, en funció de les temporades, entre tres i cinc treballadors. En l’energètica i productora de diòxid de carboni hi havien treballat 21 persones, malgrat que actualment en queden 9.El ple de l’ajuntament de Les preveu votar avui una moció en la qual mostra la seua preocupació pel futur de les instal·lacions en cas que acabi consumant-se el tancament. La planta està afectada per un pla d’emergències sectorial a nivell català derivat de la valoració de les autoritats, tant pel tipus de material com per l’activitat i els processos que s’hi porten a terme, qualificades en el seu conjunt com a perilloses per a les persones i el medi ambient. El cessament de l’activitat comporta l’acomiadament del personal tècnic especialista, una situació que ha disparat la preocupació del consistori. El cessament que preveu el grup s’ha de fer de manera segura per a la ciutadania i per al medi, defensa l’alcalde, Andreu Cortés.Per la seua part, l’empresa i els representants dels treballadors tenen prevista avui una de les últimes reunions per negociar després que el grup presentés l’expedient de regulació d’ocupació que comporta el tancament de les dos empreses. Els treballadors se senten “enganyats perquè mai no hi ha hagut un pla de reconversió com ens havien dit”, explica UGT. El sindicat no descarta mobilitzacions.