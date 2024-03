La plantilla i Neoelectra busquen un pacte contrarellotge

Neoelectra i la plantilla s’han donat tres dies més per negociar contrarellotge un pacte davant l’expedient de regulació d’ocupació presentat pel grup per a dos de les seues empreses ubicades a Les, una de dedicada a la cogeneració elèctrica i una altra a la producció de CO2 per a la indústria alimentària i altres companyies. Les posicions de les parts estan molt distanciades. Segons UGT, el grup descarta oferir millores sobre els mínims legals establerts en la legislació laboral. Davant del bloqueig, el sindicat va demanar ahir una ampliació del període de negociació, a la qual cosa ha accedit l’empresa amb tres dies feiners addicionals, per poder comptar amb l’eventual mediació de la conselleria de Treball. El sindicat va explicar que el departament que dirigeix Roger Torrent s’ha mostrat “molt empàtic” davant la petició que actuï com a mediador, a l’espera de concretar la reunió tripartida.

D’altra banda, el ple de l’ajuntament de Les va aprovar ahir per unanimitat la moció avançada ahir per SEGRE i que faran arribar en forma de carta a la direcció de la companyia. D’una banda, destaca la importància que tenen les dos empreses per a Les per a l’ocupació i l’activitat industrial. Però a més, recorda que en cas de consumar-se el tancament caldrà prendre mesures de seguretat a les instal·lacions. La planta està afectada per un pla d’emergències sectorial a nivell català derivat de la valoració de les autoritats, tant pel tipus de material com per l’activitat i els processos que s’hi porten a terme, qualificats en el seu conjunt com a perilloses per a les persones i el medi ambient. El cessament de l’activitat comporta l’acomiadament del personal tècnic especialista, una situació que ha disparat la preocupació del consistori.

El ple del consistori de Les aprova per unanimitat demanar mesures de seguretat a Neoelectra

El grup està format per tres empreses: Caviar Nacarii, que mantindrà la seua activitat, Neoelectra i Carboneco, que en l’actualitat ocupen nou persones, malgrat que van arribar a donar feina a un total de vint-i-una.