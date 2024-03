La petita pagesia es reivindica al centre de Lleida amb un 'gastrotall’

Una vintena d’agricultors i productors de proximitat s’han concentrat al carrer Prat de la Riba de Lleida, davant del comerç d’Ametller Origen, per reivindicar la pagesia local i sostenible. La mobilització, convocada per l’Assemblea Pagesa, la Xarxa Catalana per a una Transició Energètica Justa i l'Assemblea Pagesa Ciutadana, compta amb mostres i tastos de productes locals, així com exposicions, música en directe, tallers i fins i tot un dinar popular. Participen agricultors, artesans i productors oleícoles de les comarques de Lleida, i està previst que el tall es prolongui fins a les nou de la nit.

Amb aquesta mobilització, els organitzadors volen atansar a la ciutadania "els productes de proximitat basats en pràctiques i producció ecològiques i sostenibles". En aquest sentit, lamenten que no se senten representats per algunes de les protestes organitzades el febrer per pagesos d’altres plataformes d’agricultors i ramaders, en considerar que aquestes deixaven de banda els petits productors. "Moltes de les demandes que llegíem en els manifestos de diverses organitzacions deixaven de banda la petita pagesia", afirma a SEGRE Carla Roca, de l’Assamblea Pagesa, que defensa que aquesta mobilització té l’objectiu d’atansar les reivindicacions dels petits productors a la ciutadania portant els seus productes a peu de carrer.

D’altra banda, els agricultors acusen Ametller Origen de mentir quan diu que promou el consum local i de proximitat. En aquest sentit, afirmen que aquesta companyia no aposta prou pels productes de proximitat, sinó que opta per vendre productes importats o produïts en grans explotacions.

Aquest tall coincideix amb altres protestes, organitzades per plataformes d’agricultors locals i entitats en defensa del medi ambient, a les comarques de l’Anoia, el Moianès i l'Alt Empordà.