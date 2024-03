Este es el importe de la pensión media en Lleida, que ha subido un 5,4%

detail.info.publicated Redacció detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La pensió mitjana a Lleida ha pujat fins als 1.124,44 euros al març, un 5,4 per cent més respecte als 1.066,21 euros de fa un any, segons les dades publicades ahir pel ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions. L’últim mes, la prestació ha beneficiat 102.216 lleidatans. Després de la pujada de les pensions amb l’IPC aplicada des de principis d’any, la pensió mitjana de jubilació a Lleida va augmentar al març un 5,1 per cent interanual, fins als 1.284,83 euros mensuals. Mentrestant, en el conjunt d’Espanya, la despesa en pensions ha continuat augmentant el mes de març fins a assolir el rècord de 12.693,1 milions d’euros, un 11,5 per cent del Producte Interior Brut (PIB), beneficiant 9,2 milions de persones. D’ells, 6,3 milions són pensions de jubilació.