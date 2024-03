Els economistes lleidatans, escèptics sobre el creixement a Catalunya i Espanya

detail.info.publicated REDACCIÓN Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els economistes lleidatans mantenen bones expectatives de cara al creixement de l’economia al llarg d’aquest any, si bé són els més escèptics de Catalunya. Així ho indica un sondeig del Col.legi d’Economistes de Catalunya, que detalla que l’índex de confiança dels economistes lleidatans se situa en un nivell del 5,27 per a l’economia catalana (cinc dècimes per sota de la mitja de l’entitat, situada en el 5,32), i de 5,02 per a l’economia espanyola. La previsió del Col.legi és que aquest índex se situï a finals d’any en el 5,30 en el cas de l’economia catalana i en el 5,20 en el de l’espanyola, per la qual cosa, de complir-se les prediccions, els indicadors econòmics es deteriorarien lleugerament.

D’altra banda, el 73% dels economistes lleidatans veu positiva la reconversió de l’aeroport Lleida-Alguaire en un equipament orientat a activitats industrials, formatives i tecnològiques vinculades a l’aeronàutica. Un 18,9% pensa que aquesta alternativa tindria un efecte neutral, i ningú no creu que pugui tenir conseqüències negatives.

L’estudi del Col.legi d’Economistes de Catalunya també indica que el 95,3% de tots els economistes enquestats creu que la sequera tindrà un impacte negatiu en el creixement de l’economia catalana. De fet, la crisi de l’aigua és el principal problema de l’economia catalana en el dia d’avui per al 42,7% dels participants (respecte al 28,9% que van distingir la qüestió a la tardor), seguida pel dèficit fiscal (41,4%) i la situació política (30,6%), si bé el Col.legi d’Economistes va fer l’enquesta abans de la convocatòria d’eleccions.