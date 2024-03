Fins a 1.000 vols podrien veure’s afectats en l’operació sortida de Setmana Santa per una vaga a Barajas

detail.info.publicated europa press

Els empleats del guiat d’avions a terra SDP (Servei de Direcció de Plataforma) de l’aeroport de Madrid estan convocats a dos jornades de vaga demà dimecres 27 i el divendres 29 de març, en plena operació sortida de Setmana Santa, per reclamar millores laborals.

Les protestes podrien afectar a fins 1.000 vols, segons el sindicat UGT, que assenyala que des de la patronal no hi ha voluntat de diàleg. La vaga va dirigida contra l’empresa Serveo-Skyway a la qual acusen d’haver abaixat els salaris.

Aquesta no és la primera vaga convocada pels empleats d’aquesta companyia que presta el servei a l’aeroport madrileny. A finals de l’any passat hi va haver una altra convocatòria, a la qual es va afegir el 100% de la plantilla, encara que sense incidències ressenyables en el trànsit aeri espanyol.

Segons les estimacions d’Aena, l’aeroport de Adolfo Suárez Madrid-Barajas té la programació per a la Setmana Santa més àmplia de tots els de la xarxa d’Aena per a Setmana Santa, amb 11.656 vols.

El sindicat UGT, convocant de la vaga, reclama millores salarials i la firma d’un conveni laboral propi "conforme a la seua responsabilitat, especialització i exigències del lloc de treball".

Denuncien que quan el servei es va crear els treballadors cobraven 2.000 euros nets i a dia avui, després d’11 anys i un 25% d’inflació, una nova incorporació cobra 1.300 euros nets el primer any i 1.600 euros posteriorment sense una progressió salarial.

A més argumenten que han perdut 10 dies de vacances des de la creació del seu lloc de treball, 20 dies lliures, i que s’han vist reduïts els sous de les noves incorporacions en gairebé un 30%.

El SDP considera que les condicions salarials "són fruit del model de licitació d’AENA i de la falta de regulació laboral". Insisteixen que la liberalització del servei i que sigui gestionat per ens privats, els deixa en la més "absoluta incertesa" ja que amb l’arribada d’una nova empresa podrien no ser contractats.

Afegeixen que han de "passar un FEAST i després pagar un curs obligatori de 13.000-20.000 euros que no assegura el lloc". Posen com a exemple els acomiadaments de l’any 2022.

Aquest col·lectiu manquen de conveni el que, segons el seu parer, els deixa "a mercè de les empreses que es fan amb les licitacions" ja que no tenen cap norma a què acollir-se.

Denuncien que es veuen obligats a "acceptar les ofertes de les empreses per sobreviure". Per això no han dubtat a portar-los als tribunals "com a única opció per recuperar els drets que hem obtingut durant anys". El judici contra Serveo-Skyway tindrà lloc el mes de maig ja que la negociació per a la millora de les condicions laborals no ha arribat a bon port.

Uns 1.000 vols afectats

La vaga va ser presentada el passat 1 de març i el dia 13 es va acudir a la mediació de l’Avenc sense arribar a cap acord. En aquests moments el ministeri de Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible encara no ha establert uns serveis mínims amb més de 2.000 vols afectats i dels quals, previsiblement, siguin cancel·lats entre 800 i 1.000 vols durant els dos dies, segons va advertir el sindicat.

Els treballadors creuen que no els queda més remei que anar a la vaga davant de l’"abús" exercit per Serveo-Skyway, Saerco i Aena, i per la "indefensió" en la qual asseguren trobar-se.