La gasolina s’encareix per desena setmana consecutiva en plenes vacances de Setmana Santa

El preu de la gasolina ha tornat a encarir-se per desena vegada consecutiva durant l’última setmana, en plenes vacances de Setmana Santa, amb més de 16,5 milions de desplaçaments per carretera previstos, igual que el gasoil A, que ha pujat lleugerament després de tres setmanes a la baixa.

Segons el Butlletí Petrolier de la Unió Europea (UE), que recull les dades d’11.400 estacions de servei espanyoles, entre el 19 i el 25 de març el litre de gasolina s’ha pagat a un preu mitjà d’1,635 euros, un 1,24 % més que la setmana anterior, en tant que el gasoil A ha costat 1,540 euros el litre, un 0,52 % més.

La gasolina s’ha mantingut, d’aquesta forma, per sobre del nivell dels 1,6 euros/litre que va sobrepassar a finals de febrer per primera vegada l’any. Per la seua part, el gasoil ha registrat el seu primer encariment, encara que molt lleu, després de tres setmanes, segons els registres elaborats per EFE.

L’últim mes, la gasolina ha pujat un 2,32 %, mentre que el gasoil s’ha abaratit un 1,35 %. En comparació amb les mateixes dates de 2023, el preu de la gasolina s’ha mantingut en nivells propers, tot just un 0,06 % més barata, en tant que el dièsel està un 0,40 % més baix. I en el que portem d’any, la gasolina s’ha encarit un 6,51 %, i el gasoil, un 3,07 %, gairebé la meitat.

Amb els preus registrats en l’última setmana, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina ha costat 89,9 euros i en el cas dels vehicles de gasoil, el preu és de 84,7 euros.

D’altra banda, si s’observen els màxims de juny de 2022, 1,941 euros per litre de gasolina amb el descompte de 20 cèntims que s’aplicava llavors inclòs, i 1,9 euros per litre de gasoil, el primer carburant és un 15,7 % més barat i el segon, un 19 %.

Com de costum, els preus a Espanya van estar per sota de la mitjana dels Vint-i-set de la UE, on la gasolina es va pagar a 1,759 euros/litre, i el gasoil, a 1,680 euros.

També són més barats que els que es paguen en el conjunt de la zona euro, amb una mitjana d’1,813 euros per litre de gasolina i 1,708 euros el litre de dièsel.