Entra en vigor la nova base mínima de cotització

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) una ordre ministerial per actualitzar les bases mínimes de cotització a la Seguretat Social fins els 1.323 euros mensuals, un increment de 63 euros que té efecte retroactiu des de l’1 de gener d’aquest any i que s’ha produït conforme amb l’última pujada del salari mínim aprovada al febrer. Mitjançant una ordre del Ministeri de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts, s’han actualitzat els límits mínims de la base de cotització a la Seguretat Social en cada un dels seus règims conforme al salari mínim de 1.134 euros mensuals aprovat per a aquest 2024.

D’aquesta manera, aquests 1.323 euros de base mínima seran aplicables per als treballadors menors de 18 anys, peons, oficials de primera, segona i tercera, auxiliars administratius, subalterns, oficials administratius i ajudants no titulats. En el cas dels caps administratius i de taller, la base és lleugerament superior, fins els 1.332,90 euros, mentre que per als enginyers, tècnics, pèrits i ajudants titulats passa a ser d’1.532,10 euros i per a enginyers, llicenciats i personal d’alta de direcció se situa en els 1.847,40 euros. També s’actualitzen d’acord amb el SMI les bases i tipus de cotització mínims per als treballadors per compte aliena agraris, tant en termes mensuals com a diaris, per a empleats de llar i els socis de cooperatius de treball associat.

Del seu costat, la cotització mínima en el sistema especial per a treballadors agraris passa a ser de 57,52 euros al dia. Pel que fa a les bases mínimes de cotització per contingències comunes passen de 7,59 a 7,97 euros dels ajudants no titulats fins els treballadors menors de 18 anys.

Contractes per a la formació i l’aprenentatge

Per als contractes per a la formació i l’aprenentatge o de formació en alternança, la cotització a la Seguretat Social consistirà en una quota única mensual de 64,30 euros per contingències comunes, dels quals 53,61 euros seran a càrrec de l’empresari i 10,69 euros, a càrrec del treballador. Referent a les contingències professionals, la quantia passa a ser de 7,38 euros, dels quals 3,82 euros corresponen a incapacitat temporal i 3,56 a invalidesa, mort i supervivència. La base de cotització per atur serà la base mínima corresponent a les contingències per accidents de treball i malalties professionals, mentre que la cotització al Fons de Garantia Salarial consistirà en una quota mensual de 4,07 euros, a càrrec de l’empresari; i la cotització per formació professional consistirà en una quota mensual de 2,26 euros, dels 2 euros seran a càrrec de l’empresa i els 0,26 restants, a càrrec del treballador. També pugen les quanties per a les pràctiques formatives no remunerades, de manera que la cotització consistirà en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,67 euros per contingències comunes exclosa la prestació d’incapacitat temporal i de 0,33 euros per contingències professionals, sense que pugui superar-se la quota màxima mensual per contingències comunes de 60,76 euros.

Per contingències professionals la quantitat se situa en 7,38 euros, dels quals 3,82 euros corresponen a la contingència d’incapacitat temporal i 3,56 euros a la d’incapacitat permanent i mort i supervivència. De la quota diària per contingències professionals de 0,33 euros, 0,17 euros correspondran a la contingència d’incapacitat temporal i 0,16 euros a les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència. A més de l’actualització de les xifres, el govern espanyol estableix que en el cas de les pràctiques formatives remunerades i no remunerades, l’entitat, organisme, empresa o institució que assumeixi la condició d’empresari haurà de sol·licitar, en qualsevol cas, l’alta i la baixa i comunicar el nombre de dies de pràctiques realitzades.