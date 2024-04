El comerç, el sector que més treballadors autònoms perd a Lleida, amb 202 l'últim any

El nombre d’autònoms que es dediquen al comerç a Lleida s’ha reduït en 202 en un any, passant dels 7.070 de desembre de l’exercici 2022 als 6.865 que hi havia registrats el 29 de desembre de l’any passat, la qual cosa el converteix en el sector que més afiliats en aquest règim ha perdut. Així ho constaten les últimes dades de la Federació Nacional d’Associacions de Treballadors Autònoms i les patronals ho atribueixen a les seqüeles econòmiques que encara s’arrosseguen de la pandèmia, a la falta de relleu generacional i a la inestabilitat del sector.

El president de Pimec Comerç, Manel Llaràs, admet que “en els últims anys hi ha hagut un batibull generalitzat que ha anat minvant la capacitat d’estalvi dels comerciants, la qual cosa ha comportat que alguns hagin avançat la seua jubilació i d’altres han preferit tancar per provar sort en altres sectors”. Una problemàtica que Llaràs creu que s’accentuarà en els propers anys si no es prenen mesures, ja que “molts joves prefereixen tenir un sou fix i feina estable en altres sectors abans que seguir el negoci familiar i aquesta falta de relleu és molt preocupant als barris, on hi ha desenes de carrers deserts de comerços”. La secretària general de la Fecom, Maria Rosa Armengol, afegeix que “la poca rendibilitat dels comerços, la reducció dels marges de benefici, així com l’alta càrrega burocràtica de les administracions” han contribuït a aquest “important descens” d’autònoms comercials des de fa gairebé un lustre.Per revertir aquesta situació, les patronals reclamen ajudes de l’administració per garantir el relleu generacional. “Si un negoci segueix obert paga impostos i genera activitat econòmica al seu voltant”, va apuntar Llaràs, i va lamentar que “no es presta especial atenció a les botigues de barri o de poble, els tenim abandonats”.Per la seua part, Armengol també reclama que les administracions “redueixin la burocràcia i les càrregues a les empreses, ja que els costos financers són brutals”, així com invertir en infraestructures per atreure inversions i retenir talent al territori.